Суд взыскал 129 млн рублей с фигурантов дела "Седьмой студии"

Мещанским судом Москвы удовлетворен гражданский иск Минкультуры России на сумму 128 974 690 рублей к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии". Солидарная сумма взыскана судом с Серебренникова, бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского и бывшего гендиректора студии Юрия Итина.

Кроме того, по приговору суда, кроме трех лет условно, Серебренникову назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Вместе с тем, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, Итин получил за мошенничество также три года условно и штраф в 200 тысяч рублей. Малобродского приговорили к 2 годам и штрафу в 300 тысяч рублей.

Директор Российского академического молодежного театра и экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум признана виновной по ч.1 ст. 293 УК, то есть в халатности, ей назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Однако суд освободил ее от назначенного штрафа в связи с истечением срока давности.