Трамп объяснил рост числа заболевших COVID-19 успешным тестированием

Рост числа случаев заражения коронавирусом в США объясняется успехами тестирования. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп. По его словам, количество увеличивается "благодаря прекрасному тестированию". При этом, как утверждает американский лидер, уровень смертности в стране падает.

Так президент отреагировал на информацию о том, что количество заболеваний в США продолжает расти. В минувший вторник, на территории страны было зафиксировано более 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным The New York Times, это самый высокий показатель с апреля и третий - за все время пандемии. Самая тяжелая ситуация во Флориде, Техасе и Аризоне.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США число заболевших превысило 2,3 миллиона, свыше 122 тысяч человек скончались. Выздоровели более 656 тысяч американцев.