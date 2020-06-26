Трамп: Проведу столько дебатов, сколько пожелает Байден

Трамп готов на любое число дебатов с Байденом до президентских выборов. Об этом американский лидер заявил на встрече с избирателями, которая была организована телеканалом Fox News.

"Проведу столько дебатов, сколько пожелает оппонент. Количество не имеет значения", - акцентировал Дональд Трамп.

Ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден дал официальное согласие провести осенью не более трех раундов телевизионных дебатов с действующим президентом страны, напоминает ТАСС. Первая встреча состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторая пройдет 15 октября в Университете штата Мичиган, а третья - 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября.