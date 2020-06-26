Трейлер: Костер-Вальдау в криминальном триллере "Бесшумный"

В Сети появился трейлер американо-канадского криминального триллера "Бесшумный" (The Silencing), главные роли в котором сыграли датчанин Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер в "Игре престолов", "Три условия") и англичанка Аннабель Уоллис (ставшая многим известной благодаря роли Грейс в "Острых козырьках".

Премьера фильма должна была состояться на фестивале SXSW, чего, однако, не случилось из-за пандемии COVID-19.

Права на картину приобрела компания Saban Films, которая осуществит премьерный показ по DIRECTV 16 июля 2020 года, с последующим запуском фильма на онлайн-платформах и в кинотеатрах 14 августа 2020 года.

Режиссером картины стал Робин Пронт, а сценаристом - Мика Ранум. Жизненные пути охотника (Костер-Вальдау) и местного шерифа (Уоллес) пересекаются, когда они оба пускаются в смертельную игру, цель которой - поймать убийцу, который предположительно похитил дочь охотника за пять лет до описываемых событий.