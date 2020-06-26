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26.06.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

У электропикапа Lordstown Endurance будет четыре мотора

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lordstown. Фото: Пресс-служба Lordstown.
Фото: Пресс-служба Lordstown.

Электрический пикап Lordstown Endurance, который по плану выйдет на рынок в начале следующего года, будет иметь четыре электродвигателя, установленных прямо в колеса.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Схема с так называемыми мотор-колесами позволят передавать момент на каждый двигатель абсолютно независимо, теоретически возможности такого автомобиля на любом типе покрытия - на ином уровне: он может выполнять разворот вокруг оси на месте, выбирать весь предел сцепления в поворотах, а лишенные валов приводы позволяют задать любой ход и угол подвескам.

На официальной презентации пикапа 24 июня в промышленном парке Лордстауна, в штате Огайо, глава компании Стив Бернс охарактеризовал машину, как небывало безопасную и экономичную: каждый километр будет обходиться на нем в 4,5 раза дешевле, чем на аналогичном пикапе с традиционной бензиновой "восьмеркой".

Фото: Пресс-служба Lordstown.

Тяговые батареи Lordstown Endurance будет поставлять строящийся по соседству завод совместного предприятия General Motors и LG Chem.

Фото: www.reddit.com
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Производство пикапа будет налажено под сводами бывшей одной из крупнейших сборочных площадок GM, остановленной с прекращением производства седана Cruz и проданной за бесценок Lordstown Motors.

Стив Бернс оптимистично допустил выпуск в перспективе на мощностях завода до 600 тысяч электромобилей в год, на треть больше его прежней производительности. Пикап планируют продавать по цене не выше аналогов с ДВС. На официальном сайте компании предзаказов на Lordstown Endurance с авансом 100 долларов набралось более 14 тысяч.

Презентация обошлась без демонстрации пикапа. Вероятно, автомобиль не принял окончательный облик и к началу производства может существенно измениться. Если проект вообще будет реализован.