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26.06.2020 14:45
Рубрика: Власть

В ЦИК прогнозируют явку на онлайн-голосовании выше 80%

Текст: Галина Мисливская

Активность участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам в Конституцию РФ превысит 80%, считает зампред ЦИК Николай Булаев.

"По тому темпу, который есть, мне представляется, что явка будет если не 90, то точно выше 80 процентов", - сказал он в пятницу в информационном центре ЦИК РФ.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Онлайн-голосование на территории всей РФ может стать доступно с 2022 года

По данным сайта московского штаба по наблюдению за ДЭГ, на 14:30 26 июня через интернет проголосовали почти 58,8% жителей Москвы и Нижегородской области, подавших заявки.

Всего же для участия в ДЭГ зарегистрировались более 1 млн москвичей и почти 140 тысяч нижегородцев.

По данным ЦИК, онлайн-голосование проходит без длительных сбоев и зависаний.

Напомним, дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию началось 25 в двух регионах России. Те, кто зарегистрировался, но не проголосовал до 20.00 30 июня, могут сделать это на своих участках по месту жительства 1 июля обычным способом - с помощью бумажного бюллетеня.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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