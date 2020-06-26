В Госдуме назвали "агонией" слова Порошенко о шансе на Крым

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал журналистам заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко об "уникальном шансе" на возвращение Крыма. По его словам, это "бред и агония".

Ранее экс-президент Украины аргументировал свое заявление тем, что Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.

- Нереальными посулами не восстановить доверие народа, фактически утраченное экс-президентом год назад по итогам выборов, - считает Леонид Слуцкий. - Крым не вернется больше никогда назад к Украине.

Он напомнил, что полуостров вошел в состав России на основании законного волеизъявления его граждан. "Вопрос этот закрыт раз и навсегда. Точка", - заявил Слуцкий.

Также из разряда "больных фантазий" - ссылки на глубокий кризис в России и неспособность якобы обеспечить финансирование Крыма, добавил парламентарий. По словам главы комитета, жизнь на полуострове стремительно развивается, несмотря на предпринятые при Порошенко все виды блокад.

- Я бы сказал, что у мирового сообщества, начиная еще с 2014 года, есть "уникальный шанс" признать правду и справедливый выбор крымчан по воссоединению с Россией, - резюмировал Слуцкий. - И рано или поздно им, несомненно, обязательно воспользуются.