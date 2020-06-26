В iPhone появилась "пугающая" функция

Бета-версия iOS 14, доступ к которой получили разработчики, обладает необычной возможностью: она анализирует окружающие звуки и выводит на экран уведомления о них.

Это может пригодиться людям с нарушениями слуха или, например, людям, которые слушают музыку в наушниках и одновременно не хотят пропустить звонок в дверь, рассказал техноблогер Маркес Браунли.

Однако функция работает не очень корректно, что приводит к зачастую пугающим результатам. Например, тот же Браунли показал, как его iPhone выдал ему подряд несколько сообщений о том, что где-то рядом течет вода. "Так мог бы начинаться ужастик 2020 года", - написал он.

This could be the beginning of a 2020 horror movie pic.twitter.com/c9ByuUHDv1 — Marques Brownlee (@MKBHD) June 25, 2020

А пользователь Reddit с ником spliffsandsunsets выложил скриншот своего устройства, на котором было написано, что рядом с ним был зарегистрирован звук, похожий на плач ребенка. "Я был в пустом доме", - подчеркивает spliffsandsunsets.

"Кажется, в фильме ужасов. Пожалуйста, проверьте с утра, жив ли я", - попросил он своих читателей. Другие пользователи рассказали, как эта функция работает у них. Один похвастался, что смартфон смог распознать лай собаки, а другой пытался сымитировать кошачье мяуканье, но iPhone его не понял.