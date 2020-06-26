В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения

"Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле... Надежда еще жива", - сказал Дитрих (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что прежде всего нужно убедиться в безопасности авиаперевозок внутри страны.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Росавиация направила в Роспотребнадзор предложения по возобновлению международного авиасообщения в России с 15 июля. Предполагается начать снимать ограничения со стран ближнего зарубежья.

В Росавиации эти сообщения комментировать отказались.

По заявлениям представителей авиации и экспертов, возобновление международного авиасообщения поможет восстановлению отрасли.

По словам министра транспорта, десять крупнейших авиакомпаний в первом полугодии сократили перевозки на 99,4%.