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В России появятся флагманские смартфоны vivo серии X

Текст:   Владимир Болотин
26.06.2020,  
12:44
Компания vivo представит в России смартфоны серии X - модели X50 и X50 Pro. Устройства, которые получили инновационные камеры, появятся в продаже в июле.
Фото: vivo Фото: vivo
Фото: vivo

Начальная модель vivo X50 получила 90 Гц дисплей AMOLED с диагональю 6,56 дюйма и разрешением FullHD+. В экран врезана фронтальная камера 32 Мп.

Основная камера состоит из четырех сенсоров: это основной объектив на базе 48-мегапиксельного датчика Sony IMX598, широкоугольный объектив 8 Мп, "телевик" 13 Мп и макрообъектив 5 Мп. Корпус устройства достаточно тонкий - всего 7,49 мм.

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Построен смартфон на платформе Snapdragon 765G с 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 или 256 Гб, батареей емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Старшая модель vivo X50 Pro отличается главным образом компоновкой камеры. Основной сенсор - 48 Мп Sony IMX598 со специальной конструкцией подвеса модуля для дополнительной стабилизации. Остальные объективы: "ширик" 8 Мп, "телевик" 13 Мп и "телевик" с объективом-перископом 8 Мп, который обеспечивает 60-кратный цифровой зум. Емкость аккумулятора у этой модели составляет 4315 мАч, из-за этого корпус чуть толще.

В серии есть и третья модель - vivo X50 Pro+, но в России она не появится. Пока не известно, по какой цене устройства поступят в продажу.

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