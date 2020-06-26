В России появятся флагманские смартфоны vivo серии X

Компания vivo представит в России смартфоны серии X - модели X50 и X50 Pro. Устройства, которые получили инновационные камеры, появятся в продаже в июле.

Начальная модель vivo X50 получила 90 Гц дисплей AMOLED с диагональю 6,56 дюйма и разрешением FullHD+. В экран врезана фронтальная камера 32 Мп.

Основная камера состоит из четырех сенсоров: это основной объектив на базе 48-мегапиксельного датчика Sony IMX598, широкоугольный объектив 8 Мп, "телевик" 13 Мп и макрообъектив 5 Мп. Корпус устройства достаточно тонкий - всего 7,49 мм.

Построен смартфон на платформе Snapdragon 765G с 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 или 256 Гб, батареей емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Старшая модель vivo X50 Pro отличается главным образом компоновкой камеры. Основной сенсор - 48 Мп Sony IMX598 со специальной конструкцией подвеса модуля для дополнительной стабилизации. Остальные объективы: "ширик" 8 Мп, "телевик" 13 Мп и "телевик" с объективом-перископом 8 Мп, который обеспечивает 60-кратный цифровой зум. Емкость аккумулятора у этой модели составляет 4315 мАч, из-за этого корпус чуть толще.

В серии есть и третья модель - vivo X50 Pro+, но в России она не появится. Пока не известно, по какой цене устройства поступят в продажу.