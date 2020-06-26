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26.06.2020 16:02
Рубрика: Видео

Видео: байк чудом ушел от столкновения легковушки с фургоном

Текст: Вадим Давыденко

Иногда для того, чтобы выиграть гонку, не нужно все время в ней лидировать. Достаточно идти в плотной группе преследователей и быть наготове сделать быстрый рывок, ведь тот, кто, хохоча и ликуя, мчится впереди всех в желтой майке, обязательно совершит какую-то ошибку, встретит на трассе препятствие, к которому не будет готов. Задача преследователя - не повторить оплошность лидера, уцелеть, а затем вырваться из пелотона и победить.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Что-то подобное произошло на этом видео, снятом на трассе VA Route 9 в Западной Вирджинии. Белый Bentley Continental GT и спортивный байк неопознанной модели мчались ноздря в ноздрю по двухполосной дороге. Вряд ли победителя по итогам этого спонтанного заезда ждал реальный приз, разве что возможность снисходительно оглянуться на безнадежно отставшего соперника и помахать рукой: не расстраивайся, приятель, может быть, в следующий раз тебе повезет чуть больше.

Но вот впереди и препятствие: на светофоре загорелся красный свет, и оба участника гонки решили не снижать скорость, полагая, что успеют проскочить. Но, увы, двигавшийся по левой полосе Bentley чуть задел фургончик, начавший было разворачиваться на перекрестке.

Чтобы описать то, что случилось за следующие полсекунды, нужно около четверти часа, настолько всё стремительно развивалось. Bentley после касательного столкновения завертелся вокруг своей оси - чудом не перевернулся - и резко ушел вправо на обочину, в кустарник и хвойный подлесок. А байк, который шел правее автомобиля и который должно было неминуемо задеть рикошетом, каким-то чудом ушел от удара, прошмыгнул между Bentley и фургоном и умчался вперед к маячившей лишь перед его глазами воображаемой финишной ленточке.

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