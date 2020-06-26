Постановление губернатора Забайкальского края от 26 июня 2020 года № 79 "О действии режима самоизоляции лиц в возрасте 65 лет и старше"

В соответствии с пунктами 21 и 8 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, на основании предложения Главного государственного санитарного врача Забайкальского края от 25 июня 2020 года № 4912 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, учитывая правительственную телеграмму руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 23 июня 2020 года № 17-1/10/П-5999, постановления Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и от 13 мая 2020 года № 50 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше постановляю:

1. Продлить срок действия на территории Забайкальского края ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, установив для них сроки непрерывной самоизоляции с 15 по 28 июня 2020 года включительно, далее с 29 июня по 12 июля 2020 года включительно, далее с 13 по 26 июля 2020 года включительно и далее с периодичностью 14 календарных дней до отмены в установленном порядке режима самоизоляции указанных граждан, установленного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

2. Направить копию настоящего постановления в Фонд социального страхования Российской Федерации не позднее дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам А.Г.Ванчикова







