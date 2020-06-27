Указ главы Республики Адыгея от 23 июня 2020 года № 88 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 18 июня 2020 года № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5; Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), июнь 2020 года) следующие изменения:

1) пункт 6 после слов "Ввести с 30 марта 2020 года" дополнить словами "по 12 июля 2020 года включительно";

2) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.1. Руководителям организаций независимо от форм собственности принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, указанными в пункте 6 настоящего Указа, в том числе:

1) посредством направления в Фонд социального страхования Российской Федерации перечня застрахованных лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, для оформления электронных листков нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020. №14, 16, 21; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, июнь) за период соответственно с 15 по 28 июня 2020 года и с 29 июня по 12 июля 2020 года;

2) по соглашению сторон трудового договора посредством предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, перевода на дистанционную форму работы, иных форм в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







