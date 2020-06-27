Указ губернатора Алтайского края от 26 июня 2020 года № 103 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 №316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 23.06.2020 № 22-00-02/33-7873-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99) следующие изменения:

абзац первый пункта 6 после слов "Алтайского края," дополнить словами "в периоды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 25.07.2020";

в приложении к названному указу:

в позиции 7 слова "До 02.07.2020" заменить словами "До 26.06.2020 включительно";

позицию 8 изложить в следующей редакции:

"8. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, за исключением деятельности предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос (56.10.21), деятельности столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях (56.29.2) и доставки заказов, а также деятельности предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах) (кроме услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и т.п.) при условии:

расстановки столов для посетителей на расстоянии не менее 1,5 м;

работы всего персонала в масках и перчатках;

организации обработки рук кожными антисептиками персоналом и посетителями;

проведения влажной уборки всех помещений каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих средств;

использования одноразовой посуды или многоразовой с обязательной ее обработкой в посудомоечных машинах при температуре 95°С;

обеззараживания воздуха в производственных помещениях с использованием бактерицидных ламп;

обеспечения дистанции между посетителями не менее 1,5 м - 56".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Положение абзаца второго пункта 1 настоящего указа распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.06.2020.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







