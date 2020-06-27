В Алтайском крае открыли гостиницы и турбазы для посетителей

С сегодняшнего дня в Алтайском крае возобновляют работу пансионаты, дома отдыха и турбазы. Они простояли закрытыми около трех месяцев из-за ограничительных мер, предпринятых для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Возобновление работы стало возможным благодаря изменениям, которые внес губернатор Алтайского края Виктор Томенко в свое "антиковидное" постановление от 31 марта. Они позволяют бронировать места, принимать и размещать гостей.

Кроме того, теперь разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе. Речь идет о летних кафе, верандах и террасах. При этом запрет на проведение массовых мероприятий сохранен.

Ранее предполагалось, что запрет на работу гостиниц и турбаз продлится до 2 июля, но власти региона, учитывая эпидемиологическую обстановку, сочли возможным перенести сроки. Стоит отметить, что санаторно-курортные организации Алтайского края, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг, получили возможность работать еще с 8 июня. Эта мера касалась, в основном, города-курорта Белокурихи, где сконцентрирована большая часть подобных учреждений.

Стоит отметить, что гостиницы и турбазы соседней Республики Алтай пока остаются закрытыми. Предполагается, что они возобновят работу со 2 июля.

Справка "РГ"

Туризм - одна из основных отраслей экономики Алтайского края. В 2019 году регион посетило около двух миллионов гостей при численности населения края 2,3 миллиона человек. Самыми популярными являются санатории Белокурихи, а также гостиницы и турбазы на берегах озер и реки Катунь.