Распоряжение губернатора Амурской области от 26 июня 2020 года № 143-p "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 26.06.2020 № 142-р) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением детских игровых комнат и аттракционов, осуществляющих деятельность на открытых площадках (кроме детских игровых комнат и аттракционов, расположенных на территории города Свободный);";

2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"3) организаций общественного питания, расположенных на территориях:

города Свободный, за исключением организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции;

города Благовещенск, Благовещенского района, за исключением сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению, а также организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции;

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 02.07.2020, за исключением подпункта 2 пункта 1, вступающего в силу с 10.07.2020.

В.А.Орлов







