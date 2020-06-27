Бывшая жена написала на Марата Башарова заявление в полицию

Неурядицы российского актера и теледущего Марата Башарова с бывшими женами окончательно приняли нон-стоп-формат - на артиста написала заявление в полицию Екатерина Архарова, его предыдущая экс-жена.

Как передает со ссылкой на свой источник в МВД "Раменки" KP.RU, Архарова обвинила Баширова в клевете. Уточняя, что тот "перешел все границы", когда стал на телешоу рассказывать о неприглядных деталях их совместной жизни. Причем, по словам женщины, рассказы его на 90% состоят из лжи и клеветы.

"Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребенок. Скоро малыш начнет все понимать", - негодует Екатерина в комментарии изданию, акцентируя, что Башаров "всё успокоиться никак не может". Поэтому пора бы уже разобраться с ним соответствующим органам.

Идет разбирательство. В случае, если суд признает актера виновным, ему грозят до 240 часов исправительных работ и штраф в один миллион рублей.

Напомним: осенью 2014 года Екатерина Архарова попала в больницу с многочисленными ушибами, сотрясением мозга и переломом носа. Через полгода супруги развелись.

Со следующей женой Елизаветой Шевырковой Башаров развёлся в прошлом году, причиной конфликта стало домашнее насилие.