Чайка и брезент: что стало причиной восстания на броненосце "Потемкин"

115 лет назад началось восстание на эскадренном броненосце Черноморского флота "Князь Потемкин-Таврический". Новейший и мощнейший корабль флота 11 дней наводил ужас на приморские города, за его беспорядочными метаниями напряженно следили два человека: Николай Романов в Петербурге - в страхе, Владимир Ульянов в Женеве - с надеждой. 8 июля броненосец, бунт которого не был поддержан, сдался румынским властям в Констанце. Команда сошла на берег, корабль вернули России и переименовали в "Пантелеймон".

О восстании снят великий фильм, написаны поэма и десятки исследований. Большинство историков сходятся в том, что бунту на броненосце способствовали как объективные причины, так и череда нелепых случайностей. С одной стороны, расстрел мирной демонстрации 9 января, неудачный ход русско-японской войны и случившийся в мае разгром русского флота при Цусиме. С другой, неудачная шутка корабельного врача, не вовремя вынесенный на палубу броненосца брезент и случайный выстрел кочегара.

Мясо с червями

Хрестоматийная причина восстания на "Потемкине" - поданное на обед команде гнилое мясо. Действительно, началось с него. Днем ранее командир броненосца отправил корабельного ревизора мичмана Макарова в Одессу для закупки провизии. В городе происходила всеобщая стачка, многие магазины были закрыты, в других не имелось мяса в необходимом количестве. Макаров привел коков и матросов-артельщиков в магазин своего знакомого купца Копылова. Здесь мясо было, но червивое. Не найдя другого, моряки купили его.

На обратном пути посланный за припасами миноносец наскочил на рыбацкую лодку и задержался еще на несколько часов, вытаскивая из воды пострадавших... В итоге принимавшие провизию офицеры отметили, что от мыса шел "легкий запах несвежести". Холодильники на броненосце имелись, но не работали - корабль спускали на воду в спешке. Вдобавок судовой врач Смирнов решил блеснуть эрудицией: когда на борт подняли упаковки макарон с надписью Vermichelli, он пошутил, что матросы будут лакомиться червяками. В итальянском языке "вермишелью" называют и узкие макароны, и червей. Матросы приняли его слова за чистую монету., за свою шутку Смирнов поплатился жизнью.

Водка натощак

В 11 часов на броненосце сыграли сигнал к обеду, на палубу выставили ендову с водкой. Баталер наливал каждому матросу обеденную чарку, выпивали ее тут же. Командир "Потемкина" капитан первого ранга Евгений Голиков и старший офицер отказались снимать пробу со сваренного для команды борща, старший врач Сергей Смирнов признал его хорошим - также не пробуя. Но матросы отказались есть тухлое мясо - вместо этого они демонстративно грызли сухари, запивая их водой.

Об этом было доложено командиру, тот скомандовал общий сбор. Когда команда "Потемкина" выстроилась на юте, Голиков сказал: "Кто хочет кушать борщ - выходи к 12-дюймовой башне. А кто не хочет - для тех на корабле имеются ноки!" - и приказал вызвать караул. Матросы дрогнули: большая их часть собралась у башни, в строю осталось несколько десятков замешкавшихся. Еще минута-две - они тоже перебежали бы к башне и бунта, возможно, удалось избежать. Но старший офицер корабля приказал переписать фамилии оставшихся и принести брезент с 16-весельного баркаса. Команда решила, что начались приготовления к расстрелу.

Многие историки отмечают, что катализатором беспорядков стала выпитая натощак водка. Так или иначе, команда кинулась в батарейное помещение, взломала пирамиды с винтовками и вооружилась.Однако и тогда не все еще было потеряно: оба выхода из батарейной взял на прицел караул, а лояльные командованию матросы через нижние палубы пробирались от восставших на ют, где находились офицеры во главе с командиром. В этот момент на баке кочегар Никишин выстрелил по чайке. Выстрел был воспринят как сигнал к началу активных действий: матросы стали стрелять в своих командиров. Шестеро офицеров погибли сразу - их тела были сбросили за борт, позже туда же отправился и командир.

Безмолвный бой

Оставшихся в живых офицеров арестовали. Спустя несколько дней шкипер Зубченко выбросил за борт бутылку с письмом, в котором прощался с семьей и сообщал, что "каждую минуту ждет смерти". Бутылку выловила в Крыму пограничная стража, Зубченко выжил.

Захватив броненосец, команда не знала, что делать дальше. "Потемкин" пришел в Одессу, вызвав беспорядки и погромы в порту, но власти окружили гавань войсками и не допустили распространения мятежа на берег. К Одессе полным ходом шла Черноморская эскадра - чтобы не оказаться запертым в порту, броненосец вышел в море. Они встретились утром 30 июня - на "Потемкине" приготовились к бою и гибели, но орудия эскадры молчали. К мятежному кораблю присоединился броненосец "Георгий Победоносец", остальные перепуганное командование увело в Одессу. На следующий день туда же вернулся и "Победоносец".

"Потемкин" метался вдоль побережья, под угрозой своих 12-дюймовых орудий требуя в портах продовольствия и угля. В Одессе, Ялте, Феодосии, Севастополе, Новороссийске было объявлено военное положение. Продовольствие восставшим давали, уголь - нет. 8 июля броненосец пришел в Констанцу и сдался румынским властям. Команду спустили на берег, за кораблем вскоре пришли броненосцы "Чесма" и "Синоп". Перед тем, как отбуксировать пустой "Потемкин" в Севастополь, его окропили святой водой, чтобы изгнать "дьявола революции".

P.S.

Броненосец переименовали в "Пантелеймон" и набрали новую команду, однако в ноябре она присоединилась к восставшему крейсеру "Очаков". Корабль участвовал в Первой Мировой войне, в 1918 году был захвачен англичанами и взорван. Фок-мачту броненосца разрезали на реликвии и хранят в нескольких музеях. Грот-мачта стала основой крымского маяка.

Вернувшихся в Россию матросов с броненосца ловили до 1917 года. Всего были осуждены 173 человека, причем казнили только одного из зачинщиков бунта, матроса Матюшенко, остальных отправили в Сибирь. Большая часть команды осталась в Румынии, а матрос Иван Бешов уехал в Ирландию и открыл популярную сеть закусочных Beshov, существующую до сих пор.