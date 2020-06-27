Чернышенко: Отмена справки об отсутствии COVID-19 повысит спрос на санатории

Отмена требования к гостям санаториев предъявлять справки об отсутствии у них заболевания коронавирусной инфекцией повысит спрос на услуги санаторно-курортного комплекса, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, курирующий развитие туризма.

"Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны", - передает его слова пресс-служба.

Как пояснил вице-премьер, стоимость анализов на отсутствие коронавируса довольно высока, а для семей с детьми выходит большая сумма. Достаточно подтверждения, что гости санаториев не контактировали с больными COVID-19.

Кроме того, теперь разрешено заселяться по два человека в номер, добавил вице-премьер.

"Хочу поблагодарить коллег из Роспотребнадзора за гибкий подход: они пошли навстречу нашим гражданам и смягчили часть требований к работе санаторно-курортных учреждений", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Ранее отмену справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекции также приветствовали в Ростуризме. "Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор 27 июня отменил требование о необходимости предъявлять отдыхающими при приезде в санатории справок об отрицательном тесте на коронавирус. Ведомство опубликовало обновленные рекомендации для санаторно-курортных учреждений.

Теперь гости санаториев должны предоставить только справку об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда,выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда в санаторий.

Гостям отелей никакие справки предоставлять не требовалось.