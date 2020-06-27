Что порой продают дилеры в trade-in. Или как не купить премиум-"ведро"

Покупка статусной машины - острое желание многих автовладельцев России. Еще бы! Кто бы что ни говорил, а в нашей стране автомобиль - это не просто средство передвижения, а еще и демонстративный показатель социального статуса. Естественно, те, кто купить новую премиум-машину не в состоянии, порой не глядя берут подержанную, только для того, чтобы выглядеть успешнее в глазах окружающих. Реальная история о том, почему так лучше не делать.

Весной 2020 года к знакомому автоэксперту обратились с просьбой "благословить" на покупку подержанного "Мерседеса", стоявшего на площадке Trade-in одного из столичных официальных дилеров. Картина настолько типичная, что ее можно вносить в энциклопедию как пример неправильного выбора подержанного авто.

Фото: www.avito.ru

Уважаемый дилер, торгующий в основном премиальными автомобилями, выставил на продажу флагман вседорожного ряда Mercedes-Benz - модель GL350d 2012 года выпуска с пробегом 133 612 км. Подкупал тот факт, что машину продает компания с репутацией, у внедорожника за все время только один владелец, да и выглядит машина прилично. Описание тоже не внушало подвоха: "один аккуратный хозяин", "полностью обслуженный авто" и "пара нюансов по кузову, исходя из года и пробега". Одна беда: за столь дорогую машину дилер просил подозрительно малую сумму - 1 314 000 рублей.

Подозрительной эта цена показалась всем, кроме непосредственного покупателя из региона, который счел это подарком судьбы и свершением мечты обладания очень пафосной машиной. Пока воодушевленный клиент собирался в дорогу, уже фактически договариваясь о сделке с салоном, семья героя догадалась позвонить знакомому автоэксперту, чтобы он хотя бы навскидку оценил покупку. Надо ли говорить, что специалисту даже ехать никуда не пришлось - через 10 минут стало понятно, что покупать этот Mercedes категорически нельзя.

Итак, первые подозрения. Само собой цена. Среднерыночное предложение по Москве и Санкт-Петербургу на дизельный Mercedes-Benz GL350d 2012 года колеблется в пределах 1,6-1,8 млн рублей, при том что машин стоимостью менее 1,35 млн можно пересчитать по пальцам. То есть, автосалон продает машину минимум на 300-400 тыс. рублей ниже рынка.

Второй момент. 1 314 000 рублей - это цена продажи, а значит приняли у владельца GL еще дешевле. В самом лучшем случае хозяину дилер дал 1,1-1,2 млн рублей.

Теперь сопоставляем данные: "заботливый" владелец очень дорогой машины, который когда-то заплатил за нее около 100 тысяч долларов, скорее всего, зная, что сегодня по рынку его "ухоженный" джип с реально небольшим пробегом стоит гораздо больше, соглашается сдать его посредникам дешевле на полмиллиона рублей, которые при этом не стремятся заработать максимум и отдают авто с большим дисконтом. Чудеса, щедрость миллионеров и перекупщиков, конечно, встречаются в жизни, но не в нашей.

Фото: скриншот с avito.ru

Смотрим дальше. Дилер завуалированно пишет, что "есть пара нюансов по кузову". Переводим с языка ушлых продавцов на человеческий: это означает, что у машины абсолютно точно есть следы кузовного ремонта, которые уже ничем и никак не скрыть, а потому, чтобы выглядеть прилично в случае их обнаружения, дилер пишет - что, мол, мы и не скрывали.

Фото: скриншот с avito.ru

И действительно, даже беглый взгляд по фотографиям дает понять, что "разноцветная" правая сторона машины точно была в малярном цеху, а разные зазоры по передним стойкам говорят и о ремонте, причем потенциально серьезном.

В такой ситуации нужно однозначно копать глубже - либо ехать на место и "просвечивать" внедорожник вживую, либо хотя бы "пробить" его по базам данных. Собственно, быстрый запрос по машине в одну из самых известных и полных, расставил все точки над "ё" - на машине нет живого места.

Фото: Автотека

Отчет по продаваемому Mercedes-Benz гласил, что в первую аварию внедорожник попал уже через год после покупки - в сентябре 2013 года машина ударилась куда-то передком, причем не так, чтобы серьезно: замена и покраска капота, замена решетки радиатора и лобового стекла, а также все сопутствующие работы.

Фото: Автотека

В июле 2014 года перекрасили и передний бампер. В ноябре 2014 года новая беда - кто-то не сильно въехал в зад: числится ремонт задней двери и заднего стекла. К марту 2015 года, явно после пережитых морозов и всплывших проблем, задняя дверь меняется в сборе и красится.

Однако в целом состоянии Mercedes GL успел проездить только четыре месяца: в июле 2015 машина вновь попадает в аварию, после чего под ремонт попадает почти вся правая задняя сторона.

Фото: Автотека

К сентябрю 2015 года внедорожник успевает наездить 53 280 км - это явно последнее официальное гарантийное ТО (ровно 3 года с момента покупки), после чего с машиной начинают происходить загадочные метаморфозы, причем официально без смены хозяина.

Следующая всплывшая дата числится только через 2 года - прохождение ТО осенью 2017 года, на котором выясняется, что у внедорожника за это время скрутили спидометр: отмеченный пробег - 35 025 км. Для перепродажи "скрутка" странная, поскольку уж слишком малый и подозрительный километраж для пятилетнего внедорожника. Так обычно владельцы делают на будущее, когда знают, что на машине еще несколько лет точно будут ездить - к моменту продажи пробег будет заметно привлекательнее и, главное, вполне реалистичен, так что проверять его не станут.

Ну а еще через год, в сентябре 2018 года, Mercedes вновь попадает в серьезную аварию: количество проведенных работ занимает целую страницу в описании.

Последние записи датируются 2019 годом, когда внедорожнику еще раз заменили лобовое стекло (подозрение на кривую геометрию кузова после ремонта) и прошли ТО с отметкой о пробеге в 120 500 км.

Думается, говорить о том, что на продажу было выставлено премиальное "ведро", уже не нужно. Причем, по истории машины можно попробовать восстановить непростую биографию этого Mercedes GL.

Автомобиль, видимо, был куплен для не очень опытного автомобилиста - жены, сына, дочери или еще кого. На машине ездили не очень много - по 17 тыс.км в год - для мегаполиса это небольшой пробег. Об этом же говорит характер и частота повреждений: за три года машина побывала на кузовном участке пять раз (!) и только один из них по серьезной причине.

Фото: Автотека

На четвертый год машину явно у первого водителя забрали и кому-то передали - резко меняется манера эксплуатации. Во-первых, новый хозяин скручивает спидометр. Во-вторых, с сентября 2017 по август 2019, то есть, за два года, на машине успевают наездить 85 475 км, то есть по 43 тыс.км в год - накат в 2,5 раза больше, чем у первого хозяина. Ну и в-третьих, в этот период машина попадает в аварию еще один раз, зато конкретно - следствие агрессивной мужской манеры вождения, которая в корне отличается от повреждений первых трех лет эксплуатации.

Итого мы имеем: дважды сильно битый и шесть раз ремонтированный Mercedes-Benz GL со скрученным спидометром и реальным пробегом около 200 тыс.км, который де-факто поменял минимум двух владельцев. То есть, описание к машине от начала и до конца, мягко говоря, лукавое.

Фото: Автотека

Главный вопрос - зачем уважаемый дилер принял такой "Мерседес"? С подобной историей машины чаще всего отправляются на авторынки или серым перекупщикам. Либо тут явная ошибка сотрудников отдела Trade-In, либо какая-то договоренность с владельцем. В любом случае, напиши дилер правду, и можно смело предсказывать, что этот GL350d он не продал был никогда, либо за бесценок.

История со знакомым покупателем закончилась хорошо: наивного клиента с деньгами в руках остановили, фактически, у кассы автосалона, показав, на что он собрался выбросить честно скопленные 1,3 млн рублей.

Однако, увы, поток желающих за не очень дорого купить "четкую тачку", подняв свой социальный статус в транспортном потоке, в России не иссякнет никогда. На момент публикации данной статьи злополучный Mercedes уже числится проданным…