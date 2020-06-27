Указ главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 года № 171 "Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции"

В соответствии с пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402, Указом Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике - Чувашии от 26 июня 2020 г. № 21-00-01/19-3631-2020 постановляю:

1. Для граждан в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, соблюдающих режим самоизоляции, считать периодами самоизоляции:

с 15 июня по 28 июня 2020 года;

с 29 июня по 12 июля 2020 г. с возможным последующим продлением.

2. Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики обеспечить подготовку уведомлений Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Действие пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







