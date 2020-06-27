Указ главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 года № 173 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:
1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" следующие изменения:
абзац первый пункта 4 дополнить словами "(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указа)";
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Допускается:
деятельность библиотек, за исключением обслуживания пользователей в читальных и компьютерных залах библиотек;
функционирование открытых спортивных сооружений, в том числе уличных плоскостных спортивных площадок, беговых и велосипедных дорожек, спортивных стадионов, для занятий на открытом воздухе физической культурой и видами спорта, позволяющими соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев
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