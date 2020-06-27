Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов на рекламе в Facebook

Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов после того, как несколько глобальных корпораций отказались размещать свою рекламу в Facebook. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Акции социальной медиа-компании упали в пятницу на 8,3% - что стало максимумом за последние три месяца - после того, как один из крупнейших мировых рекламодателей - концерн Unilever - присоединился к другим брендам в бойкоте рекламы в социальной сети. Unilever заявил, что в этом году он перестанет тратить деньги на продвижение в Facebook", - говорится в сообщении.

По подсчетам аналитиков агентства, падение цен на акции стоило Facebook 56 млрд долларов от его рыночной стоимости и снизило чистый капитал основателя соцсети Марка Цукерберга до 82,3 млрд долларов. Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, это также переместило главного исполнительного директора Facebook вниз на одну ступеньку (до четвертого места).

Агентство напоминает, что претензии крупных рекламодателей к Facebook в США связаны с выборами. Они начались после того, как критики заявили, что соцсеть не может в достаточной степени контролировать разжигание ненависти и дезинформацию на своей платформе. В частности, Coca-Cola объявила о паузе для всей платной рекламы на всех платформах социальных сетей в течение не менее 30 дней.

Марк Цукерберг в ответ на критику объявил, что компания будет маркировать все связанные с голосованием (выборами - прм. "РГ") сообщения.

"Нет никаких исключений для политиков в любой политике, которую я объявляю здесь сегодня", - приводит агентство выдержку из заявления Марка Цукерберга.