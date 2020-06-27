Coca-Cola отказалась от рекламы в соцсетях из-за расизма

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков - Coca-Cola Company - минимум на 30 дней приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях.

"В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире", - цитирует РИА Новости главного исполнительного директора компании Джеймса Куинси. По его словам, в ближайшее время будет пересмотрена рекламная политика с целью внесения возможных изменений.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), а также организация по защите гражданских прав темнокожего населения (Color of Change) призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook из-за отсутствия регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.

В свою очередь, глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что компания внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.