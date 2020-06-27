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Рубрика: В мире

Франция 20 июля получит самописцы сбитого Ираном Boeing 737

Бортовые самописцы сбитого иранскими военными украинского Boeing 737 в ближайшее время передадут экспертам французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Как сообщает ТАСС, черные ящики рейса PS752 доставят в Париж 20 июля.

Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке

Напомним, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины" лайнер пропал с экранов радаров 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из Тегерана. Погибли все, кто находился на борту - 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

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