Франция 20 июля получит самописцы сбитого Ираном Boeing 737

Бортовые самописцы сбитого иранскими военными украинского Boeing 737 в ближайшее время передадут экспертам французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Как сообщает ТАСС, черные ящики рейса PS752 доставят в Париж 20 июля.

Напомним, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины" лайнер пропал с экранов радаров 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из Тегерана. Погибли все, кто находился на борту - 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.