В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 26 июня 2012 года № 86-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 апреля 2020 года № 225-рп "О перечне объектов для изоляции граждан, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и перечне обсерваторов, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

1. Пункт 4 после слов "в сроках 1 - 11" дополнить цифрами ", 15, 16".

2. В приложении 1:

2.1. Строку 3 изложить в следующей редакции

"3. город Радужный, мкр. Южный, ул. Северная, д. 30 - Гостиный двор "Евгения", Общество с ограниченной ответственностью "Гостиный Двор "Евгения" - не менее 40".

2.2. Строку 4 признать утратившей силу.

2.3. В строке "Итого" цифры "254" заменить цифрами "204".

3. В приложении 2:

3.1. Строку 11 изложить в следующей редакции:

"11. город Югорск, ул. Гастелло, д. 19 - гостиница "Ковчег", Югорская епархия Русской Православной церкви - не менее 26".

3.2. Дополнить строками 15, 16 следующего содержания:

"15. Сургутский район, пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 7 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Белочка" - не менее 40

16. город Радужный, северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, стр. 21 - гостиница "Зодиак", индивидуальный предприниматель Ширалиев Радж Муталлимович - не менее 33".

3.3. В строке "Итого" цифры "1030" заменить цифрами "1117".

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







