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27 июня 2020 г.

Постановление правительства Калининградской области от 27 июня 2020 года № 433 "Об отмене некоторых ограничительных мер, введенных в целях предотвращения распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции"

Дата подписания 27 июня 2020 г.
Опубликован 27 июня 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08 мая 2020 года, на основании предложения главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 19 июня 2020 года № 15 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Отменить с 27 июня 2020 года ограничительное мероприятие по соблюдению гражданами, прибывающими в аэропорт г. Калининграда (Храброво) из иных субъектов Российской Федерации, режима самоизоляции (для граждан, не имеющих регистрации по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, жилого помещения на праве собственности (аренды) в Калининградской области либо подтверждения об оплате услуг проживания в гостинице на срок более 2 дней).

2. Возобновить:

1) с 27 июня 2020 года:

- бронирование мест, прием и размещение граждан, не имеющих регистрации по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ";

бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ", а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях);

2) с 29 июня 2020 года:

- проведение занятий в организациях, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых, а также программы спортивной подготовки, в группах не более 12 человек;

- предоставление парикмахерскими и салонами красоты услуг из группы 96.02 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (К ДЕС Ред. 2), при оказании которых потребителем не может быть соблюден масочный режим;

3) с 06 июля 2020 года деятельность муниципальных и частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

4) с 01 июля 2020 года прием и размещение граждан в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ", а также в иных санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия при условии соблюдения рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.4.0185-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 года.

3. Обязать:

1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых возобновляется в соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 2 настоящего постановления:

- перед началом работы уведомить Министерство по культуре и туризму Калининградской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области о выполнении рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.1.0182-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 мая 2020 года;

выполнять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых возобновляется в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 и подпунктами 2-4 пункта 2 настоящего постановления, выполнять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов




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