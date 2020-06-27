В Калининградской области отменили обсервацию для приезжающих из РФ

В Калининградской области отменили двухнедельную обсервацию, которая была обязательна для всех приезжающих и прилетающих из других субъектов России. 14-дневную изоляцию вводили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В Янтарном крае дали старт туристическому сезону. Однако для тех, кто прилетает из-за пределов РФ, двухнедельная изоляция сохраняется. С 22 июня власти отменили обсервацию для российских граждан, прилетающих в аэропорт Храброво.

С 1 июля возобновляется железнодорожное сообщение, в том числе с Москвой и Санкт-Петербургом. Поэтому на пункте пропуска Чернышевское, а также на станциях и вокзалах для всех приезжающих вводят обязательную термометрию.