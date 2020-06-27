Международные эксперты отметили уровень организации голосования в Москве

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Краснодаре. Фото: Владимир Аносов/РГ

Группа международных экспертов, побывавших в Москве на голосовании по поправкам в Конституцию, высоко оценили организацию процесса.

В состав международного корпуса наблюдателей вошла глава попечительского совета благотворительного фонда "Жива", Жанин Арнольди Зих. На московских участках она встретила голосующих разных возрастов, от студентов до пенсионеров, сообщает "АиФ".

"Соблюдены все правила безопасности в условиях пандемии: есть маски, перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдается дистанция", - отметила французская общественница.