Постановление правительства Новосибирской области от 26 июня 2020 года № 254-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" изменение, изложив в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области (далее - комиссия) от 18.03.2020 № 8/1, в соответствии с решением, принятым по итогам совещания по призыву граждан на военную службу от 26.05.2020, в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановлениями Главного Государственного санитарного врача по Новосибирской области от 05.04.2020 № 002/1 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области", от 30.04.2020 № 008 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 20.04.2020 № 54 00-06/001-3360-2020, от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020), Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Ввести на территории Новосибирской области с 14:00 18 марта 2020 года режим повышенной готовности.

2. Для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).

3. В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации рекомендовать:

1) приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности;

2) гражданам при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим в Новосибирскую область после 31.03.2020 через Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина, соблюдать решения санитарных врачей о помещении в обсерватор;

4) гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим в Новосибирскую область после 31.03.2020, кроме указанных в подпункте 3 настоящего пункта, обеспечить нахождение в домашних условиях на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, передавать сведения о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации, контактную информацию на "горячую линию", организованную в Новосибирской области, на единый номер телефона 112;

5) гражданам, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, применять технологии электронного мониторинга местоположения в определенной геолокации с использованием программного обеспечения "Мобильное Приложение "112-Экстренная помощь" (функционал раздела "COVID 19");

6) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) рекомендовать оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима удаленной работы на дому;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

г) рекомендовать не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

д) информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (тел.: (383) 220 26 78, e-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) в случае прибытия работников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

е) рекомендовать отменить либо сократить командировки сотрудников в страны, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также регионы Российской Федерации с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

ж) рекомендовать отменить либо перенести конференции, совещания и другие мероприятия с международным, межрегиональным очным участием сотрудников, проведение осуществлять по возможности с использованием видео-, аудио конференцсвязи;

з) рекомендовать работникам не выезжать за пределы Российской Федерации в период ежегодного оплачиваемого отпуска.

4. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, определенных Правительством Новосибирской области, за исключением:

1) непрерывно действующих организаций;

2) медицинских и аптечных организаций;

3) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

4) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

5) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

6) организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

7) иных организаций, определенных решениями Правительства Новосибирской области.

5. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.):

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций лицам, прибывшим с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), иным лицам, подлежащим изоляции в соответствии с настоящим постановлением;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной первичной медико-санитарной помощи лицам из группы риска (лицам в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), для чего обеспечить усиление амбулаторной службы студентами образовательных организаций высшего медицинского образования, обучающимися на последнем курсе (6 курсе) по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", а также студентами образовательных организаций среднего профессионального образования, обучающимися на последнем курсе по специальности "фельдшер";

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области обеспечить:

а) изоляцию в домашних условиях граждан, имеющих признаки респираторной инфекции, с учетом клинических и эпидемиологических показаний в порядке, определенном приказом министерства здравоохранения Новосибирской области;

б) госпитализацию в специализированные медицинские организации граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в порядке, определенном приказом министерства здравоохранения Новосибирской области;

в) изоляцию лиц, контактных с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в порядке, определенном приказом министерства здравоохранения Новосибирской области;

г) изоляцию граждан, проживающих на территории Новосибирской области, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2020 году, при отсутствии клинических проявлений - в обсерватор;

6) обеспечить оформление листков нетрудоспособности гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на период обеспечения их изоляции в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта;

7) обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии в порядке, определенном приказом министерства здравоохранения Новосибирской области;

8) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями, лиц, помещенных в обсерваторы, в ежедневном режиме;

9) совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.) обеспечить развертывание в достаточном количестве обсерваторов на базе организаций, в которых могут быть соблюдены требования по изоляции и охране территории, для изоляции и медицинского наблюдения за гражданами, помещенными в обсерватор;

10) в порядке, определенном приказом министерства здравоохранения Новосибирской области, обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

имеющих признаки респираторной инфекции;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

достигших 65 лет и обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

11) совместно с оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции (Нелюбов С.А.) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Костылевский А.В.):

1) совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) и во взаимодействии с администрацией Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина обеспечить транспортировку граждан, помещаемых в обсерватор, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

2) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациями транспортного обслуживания населения обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).

7. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Гончаров А.А.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.) обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом мест с массовым пребыванием людей, за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящего постановления.

8. Оперативному штабу по профилактике коронавирусной инфекции (Нелюбов С.А.) совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.) обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, организациями, в которых могут быть соблюдены требования по изоляции и охране территории, по вопросам разворачивания в достаточном количестве обсерваторов на базе указанных организаций.

9. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Маринкин И.О.):

1) обеспечить усиление амбулаторной службы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, клиническими ординаторами для оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, и обучающимися на последнем курсе (6 курсе) по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" студентами для оказания медицинской помощи на дому по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной первичной медико-санитарной помощи лицам из группы риска (лицам в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

2) осуществление взаимодействия с министерством здравоохранения Новосибирской области в части проведения обучающих мероприятий по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе по проведению разъяснительной работы с населением.

10. Рекомендовать руководителям федеральных, ведомственных медицинских учреждений и частных медицинских организаций, расположенных на территории Новосибирской области:

1) оказывать содействие министерству здравоохранения Новосибирской области в организации медицинской помощи пациентам, находящимся на лечении в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, а также маршрутизации пациентов в связи с введением министерством здравоохранения Новосибирской области временного перепрофилирования подведомственных учреждений;

2) оказывать содействие в усилении амбулаторной и стационарных служб медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, сотрудниками, клиническими ординаторами;

3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями, во взаимодействии с министерством здравоохранения Новосибирской области.

11. Оперативному штабу по профилактике коронавирусной инфекции (Нелюбов С.А.) обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области по вопросам предупреждения угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

12. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области:

1) обеспечить введение режима повышенной готовности на территории соответствующих муниципальных образований, обеспечить в рамках режима повышенной готовности реализацию мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации, указанных в настоящем постановлении;

2) обеспечить организацию и деятельность штабов по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на подведомственной территории, обеспечить взаимодействие с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями для привлечения дополнительных сил и средств на мероприятия по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

3) организовать сбор, обработку и передачу информации об обстановке в зоне режима повышенной готовности и о ходе проведения работ по предотвращению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции.

13. Рекомендовать территориальным управлениям федеральных органов исполнительной власти по Новосибирской области обеспечить исполнение требований и рекомендаций режима повышенной готовности, указанных в настоящем постановлении, и взаимодействие с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области в части его реализации.

14. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, принять меры по реализации требований и рекомендаций режима повышенной готовности, указанных в настоящем постановлении.

15. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







