Обновленный кроссовер Haval F7 заметили в Москве

Самый популярный китайский кроссовер в России - Haval F7 - получил целый ряд обновлений. Сначала компания пересмотрела его комплектации, добавив в среднюю и топовую недоступные ранее опции, а теперь выяснилось, что некоторые версии модели будут отличаться и внешне.

Официальных комментариев и пресс-релизов со стороны компании пока не последовало. Однако изменения в опциях уже зафиксированы в конфигураторе на сайте бренда. А снимки рестайлингового кроссовера опубликовал портал "Китайские автомобили".

А вы видели такие колесные диски и решетки радиатора на #Haval F7? Компания, видимо, объявит о небольшом рестайлинге топовой версии в понедельник, а вы уже все знаете. Подробнее - у нас на сайте) pic.twitter.com/hxwZwPPN3u — AutoChina24 (@AutoChina24) June 27, 2020

На кадрах видны два F7, которые разгружают с автовоза около дилерского центра, предположительно в Москве. В глаза бросаются новые колесные диски, которые стоят на правой машине. Кроме того, решетка радиатора у нее не черная, как у авто слева, а хромированная серебристая. Очевидно, что это топовая комплектация Premium, поскольку на бампере заметен радар адаптивного круиз-контроля.

Также опубликован снимок из салона кроссовера, в котором на центральном тоннеле появилась шайба-контроллер мультимедийной системы. Это - одна из опций, появившихся в Premium, наряду с цифровой приборной панелью с 7-дюймовым экраном. Раньше "приборка" и джойстик опционально предлагались только у купе-кроссовера F7x.

Между тем в средней комплектации у F7 теперь доступны светодиодные фары и спойлер, а боковые зеркала заднего вида автоматически складываются и обогреваются. Разумеется, компания пересмотрела и цены, повысив их на 20 тысяч рублей.

Фото: китайские-автомобили.рф

Напомним, Haval F7 - самый популярный китайский автомобиль в России. За период с января по май он разошелся тиражом 2 864 единицы.