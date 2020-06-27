Распоряжение губернатора Омской области от 26 июня 2020 года № 79-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) подпункты 5, 6 пункта 7 исключить;

2) в пункте 9:

- слова "по 27 июня 2020 года" заменить словами "по 5 июля 2020 года";

- дополнить абзацами следующего содержания:

"Разрешить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований:

с 28 июня 2020 года организацию досуга и занятости несовершеннолетних в группах численностью не более 10 человек на территории образовательных организаций;

с 6 июля 2020 года деятельность лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием.";

3) в пункте 12:

- слова "по 27 июня 2020 года" заменить словами "по 5 июля 2020 года";

- в абзаце втором подпункта 1 слова "фитнес-клубов и тренажерных залов," исключить;

- подпункт 2 исключить;

- в абзаце четвертом подпункта 3 слова "подпунктами 2, 3" заменить словами "подпунктом 3";

4) подпункт 1 пункта 13 исключить;

5) в пункте 14:

- в подпункте 1 слова "по 27 июня 2020 года" заменить словами "по 5 июля 2020 года";

- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) в сфере фитнес-клубов и тренажерных залов обеспечить соблюдение Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)";";

6) в пункте 17 слова "по 27 июня 2020 года" заменить словами "по 5 июля 2020 года";

7) в пункте 19 слова ", но не менее чем до 30 июня 2020 года" исключить;

8) подпункт 2 пункта 22, пункт 26, приложение № 1 исключить;

9) в таблице приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности":

- абзац третий строки "Деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории" изложить в следующей редакции:

"3. Запрет на предоставление услуг общественного питания посетителям торговых центров (торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории (за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов)).";

- в строке "Деятельность летних веранд и террас в организациях общественного питания":

абзац первый исключить;

в абзаце втором слова "не более чем на 2 посадочных места" исключить.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев третьего - пятого подпункта 2 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 28 июня 2020 года, подпункта 4 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 27 июня 2020 года, абзаца шестого подпункта 2, абзаца третьего подпункта 3, абзацев третьего, четвертого подпункта 5, абзацев пятого, шестого подпункта 9 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 6 июля 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







