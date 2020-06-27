Распоряжение губернатора Омской области от 26 июня 2020 года № 79-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Новости

Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Украины к тюремному сроку 14:00
Александр Асафов: Надежность онлайн-голосования оценили 25 тыс. экспертов 13:59
Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений на участках в Москве 13:47
В Нальчике скончался народный поэт Салих Гуртуев 13:45
В Евпатории семилетняя девочка утонула, купаясь на городском пляже 13:43
МИД РФ назвал вбросом статью NYT о действиях России в Афганистане 13:32
В Курганской области 30 июня откроют кинотеатры и уличный общепит 13:24
ЦИК: Порядка 500 тыс. наблюдателей работают на общероссийском голосовании 13:09
На Ставрополье проголосовала 103-летняя долгожительница 12:51
В Москве найдено тело магната Андрея Грудина 12:46
В России вводятся новые ограничения на ввоз праворульных машин 12:45
Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов на рекламе в Facebook 12:33
Лингвист Маргарита Русецкая: В бюллетенях по поправкам в Конституцию нет ошибки 12:33
В Югре пока не готовы к снятию ограничений по коронавирусу 12:30
Явка на электронном голосовании в Москве превысила 70% 12:24
Писательница Наталья Андреева отметила важность поправок в Конституцию РФ о русском языке и защите семьи 12:18
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды 12:10
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России 12:02
В Вологодской области девятилетняя девочка погибла в песчаном карьере 11:42
Победителями программы "Миллион призов" стали еще более 254 тысяч москвичей 11:23
Немецкий бизнес продолжает активно инвестировать в Россию 11:20
В Северной Осетии во время перестрелки погиб человек 11:15
В Алтайском крае открыли гостиницы и турбазы для посетителей 11:02
Курганцам предложили безвозмездную субсидию на покупку жилья 11:00
Памфилова проголосовала на одном из участков в Подмосковье 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 26 июня 2020 года № 79-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Дата подписания 26 июня 2020 г.
Опубликован 27 июня 2020 г.
Вступает в силу 26 июня 2020 г.

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) подпункты 5, 6 пункта 7 исключить;

2) в пункте 9:

- слова "по 27 июня 2020 года" заменить словами "по 5 июля 2020 года";

- дополнить абзацами следующего содержания:

"Разрешить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований:

с 28 июня 2020 года организацию досуга и занятости несовершеннолетних в группах численностью не более 10 человек на территории образовательных организаций;

с 6 июля 2020 года деятельность лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием.";

3) в пункте 12:

- слова "по 27 июня 2020 года" заменить словами "по 5 июля 2020 года";

- в абзаце втором подпункта 1 слова "фитнес-клубов и тренажерных залов," исключить;

- подпункт 2 исключить;

- в абзаце четвертом подпункта 3 слова "подпунктами 2, 3" заменить словами "подпунктом 3";

4) подпункт 1 пункта 13 исключить;

5) в пункте 14:

- в подпункте 1 слова "по 27 июня 2020 года" заменить словами "по 5 июля 2020 года";

- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) в сфере фитнес-клубов и тренажерных залов обеспечить соблюдение Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)";";

6) в пункте 17 слова "по 27 июня 2020 года" заменить словами "по 5 июля 2020 года";

7) в пункте 19 слова ", но не менее чем до 30 июня 2020 года" исключить;

8) подпункт 2 пункта 22, пункт 26, приложение № 1 исключить;

9) в таблице приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности":

- абзац третий строки "Деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории" изложить в следующей редакции:

"3. Запрет на предоставление услуг общественного питания посетителям торговых центров (торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории (за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов)).";

- в строке "Деятельность летних веранд и террас в организациях общественного питания":

абзац первый исключить;

в абзаце втором слова "не более чем на 2 посадочных места" исключить.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев третьего - пятого подпункта 2 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 28 июня 2020 года, подпункта 4 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 27 июня 2020 года, абзаца шестого подпункта 2, абзаца третьего подпункта 3, абзацев третьего, четвертого подпункта 5, абзацев пятого, шестого подпункта 9 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 6 июля 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией