Указ губернатора Пермского края от 26 июня 2020 года № 90 "О внесении изменений в указ Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69, от 05 июня 2020 г. № 74, от 15 июня 2020 г. № 79, от 16 июня 2020 г. № 82, от 19 июня 2020 г. № 87, от 22 июня 2020 г. № 88) следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"мероприятий по организованному активному и экологическому туризму с соблюдением установленных санитарных требований;";

1.2. пункт 1.5 признать утратившим силу;

1.3. дополнить пунктами 2.41, 2.42 следующего содержания:

"2.41. архитектурно-этнографический музей "Хохловка" государственного краевого бюджетного учреждения культуры "Пермский краеведческий музей", государственное бюджетное учреждение культуры Пермского края "Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36" в части индивидуальных посещений при использовании средств индивидуальной защиты, исключая посещение экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий;

2.42. автономную некоммерческую организацию "Агентство новых технологий" в части организации прогулок в социокультурном пространстве "Завод Шпагина" при индивидуальном посещении с использованием посетителями средств индивидуальной защиты и с исключением посещения зданий.";

1.4. в пункте 5(1):

1.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"5(1). На периоды:";

1.4.2. дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержания:

"с 15 июня 2020 г. по 28 июня 2020 г.;

с 29 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г.

на граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему указу, устанавливается обязанность не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

1.5. дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:

"13(1). С 04 июля 2020 года возобновить деятельность загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерей санаторного типа в соответствии с графиком, утвержденным Министерством социального развития Пермского края по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Решение об открытии загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерей санаторного типа принимать с учетом эпидемиологической ситуации в Пермском крае.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, пункт 1.4 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







