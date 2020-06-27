Пять способов открыть случайно запертый автомобиль

Наверняка многие слышали о следующей ситуации, а кто-то даже в ней оказывался - замки дверей заблокированы, а ключи остались либо в замке зажигания (мотор может работать), либо на сиденье, в вещевом ящике, подстаканнике и т.п. Казалось бы, "умная" электроника должна воспрепятствовать такому сценарию.

Однако на практике закрытие ключа или брелока-транспондера в машине - случай отнюдь не редкий. Такая ситуация может произойти, например, зимой, когда замерзший, а потом оттаявший механизм замка сработал несвоевременно. Или, как вариант, блокировку может спровоцировать "заглючившая" сигнализация.

Бывает и так - водитель по недоразумению закрывает ключ-транспондер в багажнике. Наконец, случаются совсем экзотические, но тем не менее реальные истории - например, когда домашний питомец в салоне нажал лапой на оставленный на кресле брелок. Как бы то ни было, осведомлен - значит вооружен. Разберемся, что можно сделать в этой непростой ситуации.

Вызов сервисменов

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Для начала нужно смириться с тем, что практически любое решение проблемы обойдется вам в некоторую сумму. Ваша задача - ее максимально минимизировать. Если с вами мобильный телефон, вы во всеоружии.

В таком случае самым разумным и бюджетным вариантом будет вызов технического специалиста, который с большой степенью вероятности решит проблему. Как правило, техники используют большой арсенал механических и электронных "отмычек" для вскрытия заблокированных замков. Но куда же звонить? Можно звонить в МЧС (телефон 112) или в многочисленные частные компании, специализирующиеся на вскрытии автомобилей.

Цены на вызволение у частников варьируются от 800 рублей (если это отечественный автомобиль) до 10 тыс. рублей, если речь о крутой иномарке, однако, как правило, за вскрытие замков моделей массового сегмента попросят порядка 3 тыс. рублей.

Сервисмены гарантируют, что откроют ваш автомобиль без повреждений. Однако советуем выбрать конторы посолиднее, поскольку если речь пойдет о пусть профессиональном, но взломе, то не исключены повреждения, нарушение герметичности проема и царапины ЛКП. Помните также, что вызывая легального "медвежатника", вы должны будете предъявить ему документы на машину. Иначе он скорее всего откажется работать.

Звонок близким

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Нередко даже более простым решением будет позвонить родственникам или друзьям, с тем, чтобы они подвезли вам запасной ключ от машины. У всех современных автомобилей имеется как минимум два ключа в комплекте.

А еще в интернете тиражируется следующий "лайфхак" - связаться с родственниками, имеющими доступ ко второму ключу и пульту сигнализации, перевести телефон в режим громкой связи, приблизить гаджет к водительской двери и попросить помощника нажать клавишу разблокировки на втором ключе. Замок после этого якобы разблокируется. Увы, ключевое слово здесь - "якобы". Наш опыт показал, что такое ноу-хау не работает.

Разбить стекло

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Такой вариант становится практически неизбежным, если в салоне машины с заблокированными замками остался маленький ребенок. К слову, именно он как раз и мог закрыть вам машину изнутри, играя с запорным механизмом или брелоком, оставленным в салоне. Если принимаете решение высадить стекло, выберете самый бюджетный вариант - на некоторых моделях это вполне может быть форточка задней двери или все стекло одной из задней дверей.

Не лишним будет позвонить в ваш дилерский центр и узнать, какое из стекол самое недорогое и имеется ли оно в наличии. Не пытайтесь разбить стекло рукой или ногой, найдите молоток, арматуру или камень и бейте не по центру, а по краю стекла. Предварительно будет нелишним оклеить стекло скотчем, чтобы осколки не разлетелись по салону. Вариант с выбиванием стекла или форточки оправдан также тогда, когда такой вынужденный вандализм покрывает страховка - справьтесь об этом в вашей страховой компании.

Выбить личинку замка

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Еще один брутальный и экстренный способ вскрыть автомобиль - свернуть личинку замка. Такой подход оправдан, пожалуй, лишь в том случае, если автомобиль отечественный, еще советских времен (впрочем, рецепт работает также для вечно живой Lada 4х4. Запчасти (в данном случае комплект личинок замков) недороги. А именно - набор новых личинок можно приобрести сегодня за смешные 200 рублей.

Если вы решились на такую брутальную акцию, следует воспользоваться металлической пластиной, схожей по форме с жалом ключа. Нужно вбить ее в центр личинки и провернуть плоскогубцами. Роль болванки может сыграть также мощная плоская отвертка и даже ножницы. Или, скажем, если у вас имеется дрель и доступ к электричеству, можно также высверлить сердцевину замка двери, после чего дверь откроется. В любом случае после такой манипуляции потребуется замена всех личинок, включая таковую в багажнике.

Воспользоваться проволоками и крючками

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В интернете можно найти множество советов от "бывалых" о том, как открыть двери машины с помощью отвертки, линейки или проволоки. Большинство таких советов либо устарело (относятся к машинам советского периода), либо может нанести вред вашей машине. Как бы то ни было, Сеть ломится от лайфхаков "спецов", которые знают, как выдернуть блокиратор двери, накинув на него петлю, и в каком месте нужно надавить на блокиратор линейкой или проволокой, предварительно отогнув резиновый уплотнитель.

Повторять эти подвиги не советуем. Относительно приемлемым можно признать разве что способ с отжиманием верхней кромки двери на недорогих и не очень современных машинах (для этого между створкой и проемом вбивают деревянный или пластиковый колышек, на худой конец толстую отвертку или шпатель, обмотанные тряпкой).

После этого в образовавшуюся щель просовывают длинную проволоку с крючком на конце. Этим приспособлением зацепляется и дергается вверх внутренняя ручка двери, нажимается кнопка разблокировки замков, клавиша стеклоподъемника (если двигатель заведен) или подцепляется ключ зажигания (за кольцо), если он вставлен в личинку замка. Отметим, что даже если вам повезет, и вы справитесь с ролью "крючочника", риск повредить элементы двери, ЛКП и обивки велик. Вызвать ремонтников наверняка будет дешевле.

В заключение - несколько советов. Чтобы избежать ситуации, когда ваши ключи оказались в "плену", выработайте привычку всегда брать с собой ключ или ключ-транспондер, когда выходите из машины. Для подстраховки не лишним будет сделать дубликат ключей и носить его с собой в качестве брелока. Риск запереть ключ в машине минимизируется также, если вы откажитесь от программируемой опции "автоматическая блокировка дверей".