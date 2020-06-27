Новости

Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Украины к тюремному сроку 14:00
Александр Асафов: Надежность онлайн-голосования оценили 25 тыс. экспертов 13:59
Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений на участках в Москве 13:47
В Нальчике скончался народный поэт Салих Гуртуев 13:45
В Евпатории семилетняя девочка утонула, купаясь на городском пляже 13:43
МИД РФ назвал вбросом статью NYT о действиях России в Афганистане 13:32
В Курганской области 30 июня откроют кинотеатры и уличный общепит 13:24
ЦИК: Порядка 500 тыс. наблюдателей работают на общероссийском голосовании 13:09
На Ставрополье проголосовала 103-летняя долгожительница 12:51
В Москве найдено тело магната Андрея Грудина 12:46
В России вводятся новые ограничения на ввоз праворульных машин 12:45
Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов на рекламе в Facebook 12:33
Лингвист Маргарита Русецкая: В бюллетенях по поправкам в Конституцию нет ошибки 12:33
В Югре пока не готовы к снятию ограничений по коронавирусу 12:30
Явка на электронном голосовании в Москве превысила 70% 12:24
Писательница Наталья Андреева отметила важность поправок в Конституцию РФ о русском языке и защите семьи 12:18
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды 12:10
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России 12:02
В Вологодской области девятилетняя девочка погибла в песчаном карьере 11:42
Победителями программы "Миллион призов" стали еще более 254 тысяч москвичей 11:23
Немецкий бизнес продолжает активно инвестировать в Россию 11:20
В Северной Осетии во время перестрелки погиб человек 11:15
В Алтайском крае открыли гостиницы и турбазы для посетителей 11:02
Курганцам предложили безвозмездную субсидию на покупку жилья 11:00
Памфилова проголосовала на одном из участков в Подмосковье 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
27.06.2020 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Югре пока не готовы к снятию ограничений по коронавирусу

Текст: Михаил Пинкус (ХМАО)

За последние сутки в ХМАО выявлено 280 новых случаев коронавируса. По оценкам властей, ситуация стабилизировалась. Однако приступить к снятию ограничений не позволяет по-прежнему высокий коэффициент распространения инфекции - он выше единицы (1,02), сообщили в субботу в правительстве округа.

В Челябинской области режим ограничений продлен до 12 июля

- По последним данным, в автономном округе подтверждёны 8117 диагнозов коронавируса, - пояснили в правительстве региона. - За последние сутки 280 новых случаев заболевания зарегистрированы в 15 муниципальных образованиях. Наибольшее количество в Сургуте (100), Нижневартовске (35) и Когалыме (27). Выздоровели и выписались из больниц 229 пациентов. С начала пандемии - 4097. Скончались 44 человека.

Губернатор округа Наталья Комарова назвала обстановку напряженной, но стабильной. Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции югорчан за последнюю неделю сровнялось с числом новых пациентов. Также, благодаря усилиям медицинских работников, численность тяжелых пациентов не увеличивается. А потому получившую распространение информацию о возможном закрытии границ округа либо отдельных его муниципалитетов глава региона опровергла, назвав очередным фейком.

- Каждое принимаемое решение отрабатывается максимально публично, каждое заседание регионального штаба идет в прямом эфире, - пояснила Наталья Комарова. - Каждое ограничительное решение принимается в связи с требованием Роспотребнадзора. Сейчас такого требования нет. И такое решение не принималось.

Как уже сообщала "РГ", десант специалистов Минздрава РФ, работавший в Югре последние три дня, пришел к выводу, что округу не требуется дополнительная помощь в борьбе с коронавирусом. Однако дальнейшему снятию карантинных ограничений мешает по-прежнему высокий уровень распространения инфекции. По другим индикаторам - наличию свободного коечного фонда и охвату населения тестированием округ находится в первой пятерке регионов страны.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
В Минздраве рассказали, как подготовиться к поездке в санаторий
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем показали на видео
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России