В Югре пока не готовы к снятию ограничений по коронавирусу

За последние сутки в ХМАО выявлено 280 новых случаев коронавируса. По оценкам властей, ситуация стабилизировалась. Однако приступить к снятию ограничений не позволяет по-прежнему высокий коэффициент распространения инфекции - он выше единицы (1,02), сообщили в субботу в правительстве округа.

- По последним данным, в автономном округе подтверждёны 8117 диагнозов коронавируса, - пояснили в правительстве региона. - За последние сутки 280 новых случаев заболевания зарегистрированы в 15 муниципальных образованиях. Наибольшее количество в Сургуте (100), Нижневартовске (35) и Когалыме (27). Выздоровели и выписались из больниц 229 пациентов. С начала пандемии - 4097. Скончались 44 человека.

Губернатор округа Наталья Комарова назвала обстановку напряженной, но стабильной. Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции югорчан за последнюю неделю сровнялось с числом новых пациентов. Также, благодаря усилиям медицинских работников, численность тяжелых пациентов не увеличивается. А потому получившую распространение информацию о возможном закрытии границ округа либо отдельных его муниципалитетов глава региона опровергла, назвав очередным фейком.

- Каждое принимаемое решение отрабатывается максимально публично, каждое заседание регионального штаба идет в прямом эфире, - пояснила Наталья Комарова. - Каждое ограничительное решение принимается в связи с требованием Роспотребнадзора. Сейчас такого требования нет. И такое решение не принималось.

Как уже сообщала "РГ", десант специалистов Минздрава РФ, работавший в Югре последние три дня, пришел к выводу, что округу не требуется дополнительная помощь в борьбе с коронавирусом. Однако дальнейшему снятию карантинных ограничений мешает по-прежнему высокий уровень распространения инфекции. По другим индикаторам - наличию свободного коечного фонда и охвату населения тестированием округ находится в первой пятерке регионов страны.