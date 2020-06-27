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27.06.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Росстандарт разбил Mitsubishi Outlander на краш-тесте

Текст: Андрей Полухин

Кроссовер Mitsubishi Outlander российской сборки разбили на краш-тесте на автомобильном полигоне в подмосковном Дмитрове. Машина около пяти лет успешно выпускается на калужском заводе "ПСМА Рус", поэтому испытание "с применением методов разрушающего контроля" можно было бы назвать внезапным. Однако, если следовать терминологии государственного органа, речь идет как раз о плановой проверке.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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"Совместно со специалистами ФГУП "НАМИ" в рамках заключенного государственного контракта был отобран образец - полнокомплектное транспортное средство Mitsubishi Outlander типа CW0 модификации GF2WXTSHLAZ категории М1 экологический класс 5. Предстояло определить соответствие данного образца требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", - сообщает пресс-служба Росстандарта.

Фото- и видеоматериалы к этой новости ведомство не приложило. Но заверило, что японский кроссовер российской сборки нареканий не вызвал.

Кроме краш-теста Outlander проверили на соответствие требованиям техрегламента по оснащению устройствами освещения и световой сигнализации; уровню внутреннего шума; выбросам загрязняющих веществ и их наличию "в воздухе обитаемой части транспортного средства"; а также оснащению устройством вызова экстренных оперативных служб.

Фото: скриншот с youtube.com
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"В ходе проверки завода-изготовителя нарушения законодательства об обеспечении единства измерений не выявлены", - отметили в Росстандарте.

Mitsubishi Outlander выпускается в 5- и 7-местной конфигурациях салона. У кроссовера широкая линейка бензиновых двигателей - 2.0 на 146 л.с., 2.4 на 167 л.с. и 3.0 на 227 л.с. Последний работает в связке с "автоматом", остальные - с вариатором. Привод передний и полный. Модель является бестселлером марки в России. За первый квартал она разошлась тиражом 5 407 экземпляров - это более половины всех продаж бренда.

#Mitsubishi