Постановление правительства Ростовской области от 26 июня 2020 года № 587 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется:

1.1. Работа объектов общественного питания в части обслуживания посетителей на открытых (летних) площадках (верандах).

1.2. Предоставление маникюрных, педикюрных услуг.

1.3. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, проводимых в плавательных бассейнах) с участием зрителей, при условии размещения зрителей в количестве не более 10 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест. При этом проведение тренировочных мероприятий осуществляется в группах не более 20 человек.

1.4. Работа букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

1.5. Работа юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

1.6. Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

1.7. Оказание гостиничных услуг, в части семейного отдыха, курортными отелями, санаториями, базами отдыха, туристскими базами, центрами отдыха, туристскими деревнями (деревня отдыха), домами отдыха.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги плавательных бассейнов.

1.8. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, дополнительных общеобразовательных программ с возможностью посещения обучающимися (слушателями) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществление указанными организациями присмотра и ухода за детьми.

1.9. Работа организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта в части оказания гражданам услуг в области физической культуры и спорта (за исключением оказания услуг в плавательных бассейнах) на закрытых объектах спорта (исходя из площади зала 4 кв. метра на 1 посетителя) и открытых объектах спорта.

1.10. Оказание услуг прогулочных судов.

1.11. Деятельность зоопарков (без возможности посещения гражданами крытых павильонов, аттракционов и манежей).

2. Разрешить гражданам посещение парков культуры и отдыха.

3. Разрешить гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", покидать места проживания (пребывания) в случаях:

обращения за медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

ухода за близкими родственниками, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, либо находящимися на иждивении, либо нуждающимися в постоянном постороннем уходе, либо близкими родственниками в возрасте старше 65 лет или имеющими хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272;

доставки продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров близким родственникам в возрасте старше 65 лет или имеющим хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

следования к жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии документов, подтверждающих право пользования указанными объектами). При этом совместно с гражданином к указанным объектам могут следовать члены его семьи;

обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении;

следования к месту (от места) проведения голосования на выборах, общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и мероприятий, проводимых в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, проводимых на территории Ростовской области, совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах (за исключением публичных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях");

следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания (пребывания) по находящемуся в их производстве делу (при наличии повестки (извещения) суда, государственного органа (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях);

следования к месту участия в производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке процессуальных действиях (и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания);

следования в образовательную организацию (и обратно) с целью получения документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, прохождения единого государственного экзамена, а также подачи документов в целях приема в образовательную организацию;

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на спортивных площадках;

прогулок при условии соблюдения социального дистанцирования;

выгула домашних животных;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

4. Установить, что положения подпункта 2.1 пункта 2, пункта 7 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 не применяются со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии).

6. Обязать работодателей обеспечить соблюдение:

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов;

рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

7. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 29 июня 2020 г., за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 27 июня 2020 г.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







