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27 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Рязанской области от 26 июня 2020 года № 222-рг

Дата подписания 26 июня 2020 г.
Опубликован 27 июня 2020 г.
Вступает в силу 26 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года №70-рг

В целях реализации положений пункта 2(1) Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402:

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг) изменение, изложив абзац первый пункта 6 в следующей редакции:

"6. С 30 марта по 14 июня 2020 года, с 15 по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года и до особого распоряжения обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



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