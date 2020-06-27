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27.06.2020 10:40
Рубрика: Общество

Школьники-айтишники получат гранты по 125 тысяч рублей

Текст: Ксения Колесникова
Написал крутую программу на "Си++"? Победил в олимпиаде по информатике или математике? В 2020 году 850 школьников, показавших высокие достижения в области цифровых технологий, смогут претендовать на серьезные правительственные гранты. Размер каждого - 125 тысяч рублей.

Шанс получить эти деньги появится у победителей или призеров олимпиад, интеллектуальных конкурсов. Плюс - юных авторов патентов и исследовательских работ в области математики, информатики и цифровых технологий. За каждое достижение будут начисляться баллы. Чем больше баллов - тем выше шансы на грант.

За что и сколько баллов начислят? Это прописано в новом проекте приказа Минпросвещения "Об утверждении порядка рейтинговой оценки результатов отбора претендентов на получение грантов...".

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Например, за золотую медаль победителя международной олимпиады можно "заработать" 10 баллов. А за призовое место регионального этапа всероссийской олимпиады - всего 3 балла.

Приз за результаты научно-исследовательской работы по профильным направлениям предоставления грантов - 1 балл. Собственный патент - даст 5 баллов.

- При равном количестве баллов более высокое место занимает претендент, который подал заявление на получение гранта в более ранний срок в разделе ‎"Мое образование" личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.

Так что ребятам, которые могут претендовать на грант, лучше поторопиться. Свои достижения нужно будет подтвердить документом - например, дипломом победителя олимпиады. Как уже ранее писала "РГ", подать заявку можно до 10 октября. А в течение трех лет гранты получат 13 500 школьников.

Общество Образование

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