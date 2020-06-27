Школьники-айтишники получат гранты по 125 тысяч рублей

Шанс получить эти деньги появится у победителей или призеров олимпиад, интеллектуальных конкурсов. Плюс - юных авторов патентов и исследовательских работ в области математики, информатики и цифровых технологий. За каждое достижение будут начисляться баллы. Чем больше баллов - тем выше шансы на грант.
За что и сколько баллов начислят? Это прописано в новом проекте приказа Минпросвещения "Об утверждении порядка рейтинговой оценки результатов отбора претендентов на получение грантов...".
Например, за золотую медаль победителя международной олимпиады можно "заработать" 10 баллов. А за призовое место регионального этапа всероссийской олимпиады - всего 3 балла.
Приз за результаты научно-исследовательской работы по профильным направлениям предоставления грантов - 1 балл. Собственный патент - даст 5 баллов.
- При равном количестве баллов более высокое место занимает претендент, который подал заявление на получение гранта в более ранний срок в разделе "Мое образование" личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.
Так что ребятам, которые могут претендовать на грант, лучше поторопиться. Свои достижения нужно будет подтвердить документом - например, дипломом победителя олимпиады. Как уже ранее писала "РГ", подать заявку можно до 10 октября. А в течение трех лет гранты получат 13 500 школьников.