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27.06.2020 18:38
Рубрика: Общество

Составлен портрет современного выпускника российского вуза

Текст: Мария Агранович
В рамках Всероссийского онлайн-выпускного, который проходит сегодня онлайн, эксперты АНО "Россия - страна возможностей" составили портрет современного выпускника вуза: в опросе приняли участие 8 тысяч выпускников бакалавриата и магистратуры из 67 вузов России.
Экран с изображением выпускников, участвующих в онлайн-выпускном в национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС"в Москве. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Экран с изображением выпускников, участвующих в онлайн-выпускном в национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС"в Москве. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Экран с изображением выпускников, участвующих в онлайн-выпускном в национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС"в Москве. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Итак, какие они, выпускники вузов - 2020?

Половина студентов заявили, что они хорошисты. Каждый третий считает, что он учился отлично. И только 5 процентов респондентов ответили, что "в университете они были "мистер/миссис-пересдача".

Две трети выпускников рассказали, что работали во время учебы. Причем почти половина - 44 процента - регулярно.

С планами на будущее ситуация такая: 38 процентов собираются учиться дальше - поступать в магистратуру, получать второе высшее образование или стать аспирантами. Еще 40 процентов планируют сразу пойти работать, причем большая часть - по специальности. А остальные решили "посвятить себя семье", отслужить в армии или пока не определились.

Фото: РИА Новости
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В ходе опроса ребята рассказали, чем им запомнятся студенческие годы. Большинство из них на первое место поставили друзей, с которыми познакомились во время учебы. Для многих неизгладимый след в памяти оставят ночевки в университетских общагах. Также будут помнить участие в молодежных форумах, КВНах, волонтерскую практику, гранты. Кто-то нашел свою половинку в университетской компании, а некоторые даже успели стать родителями. Все это, конечно, незабываемо.

Оглядываясь сегодня назад, выпускники отметили, чего им не хватало во время учебы. И здесь внимание, вузы! Больше половины сказали, что им недостаточно было практических навыков в выбранной профессии, 44 процента хотели бы зарубежных стажировок, 36 процентов - стажировок в других вузах. Также не хватило должного уровня иностранного языка, бизнес-навыков, ИТ-технологий, навыков публичных выступлений, проектного управления и знаний в области культуры и искусства.

Интересно, что больше половины выпускников верят в приметы и следовали им во время обучения.

Топ самых популярных примет:

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- попросить знакомых или родных ругать себя во время экзамена,

- класть монету в ботинок, а учебники и книги - под подушку,

- ходить на все экзамены в одной и той же одежде,

- не мыть перед экзаменом голову,

- выставлять зачетку в окно и призывать "халяву".

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