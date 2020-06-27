В Анапе нашли двоих человек, которых унесло в море

Мальчика и мужчину, которых днем унесло на надувном плавсредстве в акватории Черного моря близ анапского поселка Сукко, обнаружили и подняли на борт вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Их доставили в аэропорт города-курорта Геленджик и передали медикам.

Как уже писала "РГ", информация об инциденте поступила сегодня в 13.25. Для поиска организовали поисково-спасательные работы. На месте работали 14 человек и шесть единиц техники. К спасению привлекли силы и средства авиации МЧС России - вертолет Ми-8. К месту направляли оперативную группу Анапского пожарно-спасательного гарнизона.