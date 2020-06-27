Видео: после аварии Chevrolet Celta влетел в чужой гараж

Этим удивительным ДТП в Бразилии обязательно заинтересуются ученые, изучающие теорию вероятности, а также производители Chevrolet Celta, чьи автомобили активно поучаствовали в аварии. Каковы были шансы, что машины одной модели и одного цвета окажутся в одно время, в одном месте, в одном протоколе страховщика? Наверное, один на миллиард, не больше.

Итак, что же произошло? Серебристый Chevrolet Celta, который мы для избежания путаницы назовем "№1", на небольшой скорости проезжал нерегулируемый перекресток в жилом частном секторе. Слева к этому перекрестку еще медленнее полз еще один точно такой же Chevrolet №2, который, учитывая помеху справа, должен был бы притормозить, уступая дорогу первому. Но то ли напрочь забыл ПДД, то ли решил, что едет настолько неспешно, что №1 успеет проскочить.

Но расчеты расчетами, а столкновения все же избежать не удалось. №2 слегка зацепил передним крылом бок №1 и тот, потеряв на миг управление, съехал с дороги и врезался в чей-то гараж. Точнехонько влетел в ворота и наехал на стоящую там машину. Нужно ли уточнять, какой модели и какого цвета был тот третий автомобиль? Совершенно верно - Chevrolet Celta. Серебристый. Назовем его для разнообразия №3 и согласимся, что суметь въехать после аварии прямо в чужие ворота - в этой истории уже не самое странное.

Может быть, в Бразилии, где Celta очень популярна, такое стечение обстоятельств и неудивительно, но для нас, стоит признать, все выглядит чрезвычайно странно. К сожалению, из видео невозможно узнать, не совпадают ли номера машин, а также имена и даты рождения водителей.