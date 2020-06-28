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28.06.2020 23:09
Рубрика: В мире

Не вышел голосом и цветом

Белым актерам запретят озвучивать цветных персонажей в "Симпсонах"
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Столичный выпуск № 139(8193)
На фоне продолжающихся в США протестов антирасистскую чистку в рядах своего персонала провели режиссеры мультипликационного сериала "Симпсоны". Отныне белые актеры озвучивать небелых персонажей не будут. В начале этого года один из членов актерского состава Хэнк Азария, проработавший в "Симпсонах" не один десяток лет, уже "забрал" свой голос у индийца Апу, потому что того посчитали чрезмерно стереотипным. Теперь по-новому заговорят и другие персонажи сериала, в частности, чернокожий полицейский Лу.
Теперь цветных персонажей сериала будут озвучивать актеры только соответствующей расы. Фото: kinopoisk.ru Теперь цветных персонажей сериала будут озвучивать актеры только соответствующей расы. Фото: kinopoisk.ru
Теперь цветных персонажей сериала будут озвучивать актеры только соответствующей расы. Фото: kinopoisk.ru

Вслед за "Симпсонами" моде на "расовую справедливость" поддались создатели другого известного американского мультсериала - "Гриффинов". Там голос поменяется у чернокожего героя по имени Кливленд Браун. О желании отдать свое место представителю цветного населения Америки заявила и одна из актрис озвучки мультипликационного сериала "Центральный парк" Кристен Белл. По ее словам, "тот факт, что персонажа смешанной расы озвучивает белая актриса, подрывает саму специфичность людей смешанной расы и опыт чернокожих американцев".

Фото: twitter.com/ NXOnNetflix
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Своеобразная боязнь обидеть то или иное национальное меньшинство сегодня, кажется, проникла буквально в каждую сферу жизни американцев. Под серп ребрендинга попадают даже такие привычные вещи, как мороженое эскимо, в названии которого производители вдруг увидели оскорбление коренных народов Аляски и от греха подальше решили поскорее его поменять. Изменится дизайн и упаковок риса марки Uncle Ben s, откуда на протяжении десятков лет покупателям улыбался знаменитый на всю страну фермер-афроамериканец. А совсем недавно Ассоциация риелторов Хьюстона заявила, что перестанет использовать для обозначения главных спален (по-английски "master bedroom". - Прим. "РГ") слово master, так как его можно перевести еще и как "хозяин", а это уже отсыл к рабовладельческому периоду американской истории. Теперь главная спальня будет называться primary bed-room.

Фото: kinopoisk.ru
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Однако в новый вид свои товары и рекламу приводят не только американские компании. Недавно к этому тренду присоединились такие косметические гиганты, как L Oreal и Unilever. Больше на упаковках их продукции вы не увидите слова "белый", "отбеливающий", "светлый", "осветляющий" и тому подобные. В большей степени это касается средств для ухода за кожей. Казалось бы, подобный шаг более чем показывает всю солидарность компаний с антирасистским движением. Тем не менее борцы за права цветного населения все равно недовольны и обвиняют корпорации в лицемерии, призывая вообще перестать продавать средства, которые делают кожу светлой и отбеленной. Тем более что другая не менее известная американская косметическая фирма Johnson & Johnson уже прекратила продажи подобных кремов, которые ранее поставлялись исключительно на магазинные полки в Азии, на Ближнем Востоке и в Индии. На вопрос, последуют ли они примеру американских коллег, представитель Unilever ответил, что ежегодно как минимум одно их осветляющее средство покупают около 300 миллионов человек. И компании бы очень не хотелось, чтобы после остановки продаж люди начали искать небезопасные альтернативы, пишет Forbes.

Взгляд из США

Трамп заявил о победе над вандалами

Президент США Дональд Трамп объявил через Twitter о победе над вандалами, разрушающими памятники. "После объявления об очень жестком 10-летнем тюремном сроке для вандалов, оскверняющих памятники, статуи и т.д., и после многих арестов по всей стране вандализм полностью прекратился. "Спасибо!" - написал Трамп. Подписанный им еще в прошлую пятницу документ по сути не вводит каких-либо новых правил, а лишь нацелен на усиление уже имеющихся законодательных актов, в частности Акта по охране памятников ветеранов. Однако указ президента США фактически дает распоряжение генеральному прокурору отдавать максимальный приоритет расследованиям и судебному преследованию тех, кто оскверняет находящиеся под охраной государства монументы. И действительно, законодательством предусмотрено наказание в 10 лет лишения свободы за подобные деяния.

The Rolling Stones требует от Трампа не использовать ее песни на митингах

В указе также прописано, что те юрисдикции США и правоохранительные органы штатов, которые допустят осквернение памятников на своей территории будут ограничены в федеральных грантах. Администрация Трампа в ответ на озвученные активистами движения "Жизни черных важны" планы уничтожить все статуи "белого" Иисуса заблаговременно решила оградить от вандализма и религиозные памятники. "Теперь они (вандалы) смотрят на Иисуса Христа, они смотрят на Джорджа Вашингтона, они смотрят на Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона. Этого (осквернения) не будет, не будет, пока я здесь", - ранее написал Трамп в Twitter. Поэтому в документе отдельно звучит призыв к строгому судебному преследованию любого, кого поймали за нападением, сносом или осквернением изображения Иисуса или других церковных фигур и религиозных произведений искусства.

Подготовил Алексей Чуриков

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