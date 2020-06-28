Новости

Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 19:45
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 19:40
Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане 19:14
"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике 18:53
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" 18:53
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 18:50
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию 18:30
В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции 18:28
Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером 18:15
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом 17:40
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек 17:38
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского 17:35
Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет 17:27
В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках 17:26
Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований 17:24
В Петербурге начался сезон фонтанов 17:22
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы 17:18
Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц 17:18
Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров 17:08
На всех УИКах Москвы будут использовать единые сейф-пакеты для бюллетеней 17:06
На Кубани движущийся прицеп трактора устроил пожар в поле 16:55
Голикова рассказала о самом страшном периоде пандемии в России 16:52
В трех районах Волгоградской области объявили угрозу ЧС из-за саранчи 16:52
В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги 16:32
В Японии кошку наградили за спасение утопающего 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
28.06.2020 18:30
Рубрика: Власть

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

Текст: Галина Мисливская

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила в воскресенье глава комиссии Элла Памфилова.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Наблюдатели призывают не путать информирование и принуждение к голосованию

"Что касается так называемого применения административного ресурса - теперь 115 таких обращений", - сказала она.

Накануне глава ЦИК сообщила, что принято 105 обращений на эту тему, из них 75 содержат указания на конкретных работодателей.

Теперь, по словам Памфиловой, зафиксировано 113 жалоб на возможное принуждение к голосованию. "Мы сейчас оперативно то, что можем, сами рассматриваем, что не можем отправляем соответствующему руководителю того или иного субъекта и параллельно в прокуратуру", - сказала она.

Среди обращений есть также два, "в которых люди говорят, что их принуждали голосовать за определенный результат". "Я надеюсь, что таких обращений больше не будет", - добавила Элла Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан