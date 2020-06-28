ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила в воскресенье глава комиссии Элла Памфилова.

"Что касается так называемого применения административного ресурса - теперь 115 таких обращений", - сказала она.

Накануне глава ЦИК сообщила, что принято 105 обращений на эту тему, из них 75 содержат указания на конкретных работодателей.

Теперь, по словам Памфиловой, зафиксировано 113 жалоб на возможное принуждение к голосованию. "Мы сейчас оперативно то, что можем, сами рассматриваем, что не можем отправляем соответствующему руководителю того или иного субъекта и параллельно в прокуратуру", - сказала она.

Среди обращений есть также два, "в которых люди говорят, что их принуждали голосовать за определенный результат". "Я надеюсь, что таких обращений больше не будет", - добавила Элла Памфилова.