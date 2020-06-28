Опубликован приказ министерства здравоохранения, который переносит вступление в силу новых правил медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители до 1 января следующего года. И этот приказ вызывал неоднозначную реакцию в массах водителей и кандидатов в водители.

Дело в том, что с 1 июля этого года должен был вступить в силу новый порядок освидетельствования водителей. Особенность его в том, что у каждого клиента должны были брать мочу на наличие психоактивных веществ, а также кровь на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Если человек каждый день доходит до состояния опьянения, то анализ это покажет.

Анализы стоят дорого. Первый - около 3 тысяч рублей, второй - около 6 тысяч. Кроме того, делаются они не быстро. Таким образом, стоимость справки для водителя растягивается в разы, а сроки ее получения - на недели.

Также в документе был прописан странный ограничительный порог по содержанию CDT - 1,2 процента.

Даже в инструкции к этому архидорогому анализу - биомаркеру хронического употребления алкоголя - значение 1,2 прописано как нормальное с учетом погрешностей. Но если бы медсправки начали выдавать строго по этому приказу, то все водители, за редким исключением, у нас в стране стали бы подозреваемыми в алкоголизме. И им бы дополнительно, и за отдельную плату, пришлось бы доказывать, что этой болезнью они не страдают. На непросвещенный взгляд проще было бы ввести сухой закон.

Этот приказ должен был вступить в силу еще в ноябре прошлого года. Однако одно лишь известие о подобной новации так встревожило автомобилистов, что они в срочном порядке побежали за справками по старым правилам. В итоге - километровые очереди, в одной из которых умер человек.

Скандал получился весьма громким. Докатился, как говорится, до самого верха, где поправки назвали неприемлемыми для человека, получающего в среднем 11,2 тысячи рублей. Для этих людей такая медсправка становилась просто неподъемной.

Тогда же минздрав в срочном порядке принял другой приказ, который переносит вступление в силу правил на 1 июля этого года.

Месяц назад минздрав выложил на общественное обсуждение поправки в эти правила, согласно которым, брать мочу и кровь на анализ будут только у тех, у кого есть выраженные симптомы заболевания, являющегося противопоказанием к управлению транспортом. Однако после этого обсуждения в приказе изменилась только дата. А правила пока никто не трогал. То есть можно предполагать,что с 1 января вступит в силу не исправленная версия, а та, которая была изначально. Со всеми строгостями и дополнительными обязательными анализами.

Пресс-служба минздрава по-прежнему утверждает, что с 1 января эти дорогостоящие анализы будут обязательны только для тех водителей, у которых симптомы заболевания налицо. Однако, судя по тому, что сейчас просто перенесли срок вступления в силу, вместо того, чтобы принять соответствующие поправки, автомобилистам рано расслабляться. Если есть необходимость в следующем году менять права, то деньги на справку лучше начинать копить уже сейчас.

Если посмотреть по разным сайтам, то ценник на анализ мочи на психотропные вещества начинает с 3 тысяч рублей. А стоимость анализа крови на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) - около 6 тысяч рублей.

При стоимости самой медсправки в 700 рублей, на крови не замеченных в пьянстве водителей наркодиспансеры будут делать миллионы.

Напомним, что ранее, когда минздрав сделал обязательным для получения этой справки посещение нарко- и психодиспансеров по месту жительства, последние тут же ввели для всех водителей обязательную процедуру в виде электроэнцефалограммы. Хотя приказ этого не предусматривал. Пришлось вносить поправки в приказ, чтобы эта процедура касалась только профессиональных водителей.

История повторяется?