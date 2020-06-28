Голикова рассказала о самом страшном периоде пандемии в России

Самым страшным периодом пандемии коронавируса в России стали первые полтора месяца. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, именно в начале пандемии приходилось одновременно делать очень много дел.

"Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий", - рассказала вице-премьер в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Голиковой, первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии.

Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил правительство за работу в пандемию. "Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди", - глава государства.