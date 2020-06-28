Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

Отдельные категории граждан смогут получить скидку от 10 до 25 процентов на новый автомобиль при его покупке по программе льготного автокредитования. Выпадающие доходы банкам компенсирует государство.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, субсидии предоставят кредитным учреждениям, которые предлагают займы со скидкой 10 процентов от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, и работниками медицинских государственных организаций. Дешевле новый автомобиль также обойдется тем, кто сдает свою старую машину в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса, но возраст такого автомобиля по ПТС должен быть не меньше шести лет и принадлежать заемщику больше года. Для жителей Дальнего Востока размер скидки увеличен до 25 процентов.

Кроме того, повышена максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, - с 1 до 1,5 миллионов рублей. Это позволит многодетным семьям приобретать современные вместительные транспортные средства.