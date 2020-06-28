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28.06.2020 22:28
Рубрика: Экономика

Бензин ищет вход

Нужно ли отменять запрет на ввоз топлива
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обсудить отмену запрета на импорт топлива или перенести сроки его окончания, чтобы "психологически" поддержать топливный рынок. В минэнерго не видят повода для регуляторных изменений и считают, что запрет на ввоз топлива в Россию способствует росту объемов биржевой торговли и требует сохранения, в том числе из-за низкого уровня спроса - на 10-15% ниже июня 2019 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спор возник на фоне роста цен на бензин на бирже, легко объяснимом стремительным восстановлением спроса на автомобильное топливо после снятия карантинаных ограничений, за которым не успевало производство. Но из-за рекордных показателей стоимости бензина марки АИ-95 (57,3 тысячи рублей за тонну) на рынке возникла небольшая паника. Тогда-то впервые и прозвучала идея отменить запрет на импорт топлива в Россию, введенный 2 июня. "Психологически факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку, снять напряжение", - сказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян (цитата по "Интерфакс").

Отмена запрета на импорт топлива психологически поддержит рынок, но ударит по нефтепереработке

Идея запрета на ввоз топлива появилась в начале апреля после резкого падения цен на нефть. Тогда и оптовые, и розничные цены в некоторых странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона стали ниже внутренних цен в России. Иностранные производители получали возможность компенсировать свои потери за счет экспорта в Россию, что могло негативно сказаться на объемах производства отечественной нефтепереработки, ее рентабельности.

С восстановлением нефтяных котировок выше 35 долларов за баррель стоимость бензина на европейских рынках вернулась на уровень выше российских цен. Как уточнил аналитик "Финам" Алексей Калачев, ниже, чем в России, цены сейчас только в Беларуси, Казахстане, Азербайджане.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Снятие запрета может дать сигнал, что рынок близок к восстановлению, и успокоить биржу. Но цены на нефть далеки от стабильности, и никто пока не может гарантировать, что они опять не упадут ниже 35 долларов за баррель. Еще одна причина связана с не самым лучшим положением дел в отечественной нефтепереработке. Падение котировок нефти сильно снизило рентабельность российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а по данным ИГ "Петромаркет", их маржинальность уже второй месяц отрицательная. При таком раскладе, даже при сегодняшней стоимости барреля открывать рынок для импорта топлива преждевременно. Дешевый импортный продукт будет более востребован, что приведет к еще большим убыткам российских НПЗ. Только в апреле, до введения запрета, в Россию из Беларуси было поставлено 40,1 тысячи тонн топлива, притом что суммарный объем поставок за весь 2019 год составил всего 200 тысяч.

57,3 тысячи рублей за тонну бензина АИ-95 составили рекордные биржевые котировки топлива

"Российские НПЗ сегодня ограничены в возможности конкурировать с дешевым импортом: они не могут снижать цены на топливо, поскольку ограничены действием демпфирующего механизма, введенного для стабилизации внутренних цен", - сказал Алексей Калачев.

Экономика Транспорт Бензин Правительство ФАС Правительство Минэнерго Цены на бензин

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