Погода помешала запуску ракеты Vega с космодрома Куру

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру вновь отложен из-за погодных условий, сообщает корпорация Arianespace. Новая дата пока не указывается. Отметим, что из-за погоды старт переносили уже дважды.

"Запуск Vega с микро- и наноспутниками на борту станет первым после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Он также будет первым в рамках проекта SSMS по отправке на орбиту малых космических аппаратов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В корпорации Arianespace сообщили о планах вывести на орбиту спутники из 13 стран. Аппараты будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов