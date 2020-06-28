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28.06.2020 18:45
Рубрика: Экономика

Фитнес взял легкий вес

Посещаемость спортзалов упала вдвое
Текст: Алена Ларина, Екатерина Петрова, Светлана Сибина, Анна Скрипка, Евгения Цинклер
Посещаемость столичных фитнес-клубов за первую неделю работы - они открылись 23 июня в рамках третьей волны снятия ограничений - упала вдвое. В среднем она составила 50%, сообщила "РГ" президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. В Москве открыться смогли более 90% клубов, по стране - лишь 60-70%, показал опрос ассоциации.
Фитнес-клубы готовы работать в условиях пандемии с ограничения-ми и соблюдением всех дополни-тельных мер безопасности. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фитнес-клубы готовы работать в условиях пандемии с ограничения-ми и соблюдением всех дополни-тельных мер безопасности. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фитнес-клубы готовы работать в условиях пандемии с ограничения-ми и соблюдением всех дополни-тельных мер безопасности. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Загрузка в первые дни работы в клубах крупных сетей - World class, XFit, "Территория фитнеса", "Оранжфитнес", "Ситифитнес", Fitness Holding - превысила 60%. В некоторых - с более высокой проходимостью - спад более заметен. Так, в клубах сетей Alex fitness загрузка достигала 40%, в "Зебре" - 30%. Еще сложнее приходится одиночным клубам, так называемым noname. Если сетевые организации, скорее всего, устоят, то залы шаговой доступности оказались на грани выживания.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Как будут работать фитнес-центры и бассейны после карантина

В числе основных проблем - запрет или ограничения на работу фитнеса в некоторых регионах. К примеру, в Московской области их открытие запланировано на 1 июля. В Омске открытие клубов отложено до 6 июля. До пандемии в официальном списке значились 162 клуба, где занимались более 95 тысяч омичей.

Запрет на работу продолжает действовать в Санкт-Петербурге. Как сообщили в одном из крупных сетевых клубов, ориентировочная дата открытия - 12 июля. В ожидании открытия некоторые клубы предлагают приобрести клиентам годовые абонементы за полцены.

За март-июнь фитнес-клубы потеряли около 50 млрд рублей при годовом обороте в 140 млрд рублей

Пока продажи абонементов в клубах, которые открылись по стране, значительно упали. Так, у трети они оказались в пределах 20%, у четверти доходили до 50% от показателей июня 2019 года. Лишь 13% клубов удалось "перевыполнить" прошлогоднюю июньскую норму по абонементам.

В некоторых регионах фитнес-клубам разрешили работать, но с ограничениями. Так, в Белгороде в зале должно находиться не более четверти от его пропускной способности. В фитнес-клубах и тренажерных залах Ростовской области посетители во время тренировок должны соблюдать дистанцию в четыре квадратных метра. Также сохраняется требование о социальной дистанции в 1,5 метра.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фитнес-центры потеряли за два месяца более 23 млрд рублей

Вход - в маске, клиентов пускают после измерения температуры. Во время тренировки средства индивидуальной защиты можно снять. Для посетителей работают сауна и душевые, но бассейны пока закрыты.

"Общая характеристика ситуации в регионах такова: отрасль на грани выживания. Проблемы с арендодателями, долги по зарплатам, огромные расходы на подготовку клубов к работе по рекомендациям Роспотребнадзора. Меры во многих регионах, в том числе когда берут на вооружение требования минспорта, а не Роспотребнадзора, делают работу клубов практически невозможной, так как рекомендации переделываются на иной лад", - подчеркнула Ольга Киселева. Если в рекомендациях Роспотребнадзора фитнесы должны покупать оборудование для обеззараживания воздуха, но не указано, какое именно, то в число обязательных требований минспорта включена покупка бактерицидных рециркуляторов для очистки воздуха. Покупка таких устройств для каждого клуба обойдется минимум в миллион рублей. Мало кому такое под силу.

До пандемии в России насчитывалось более 13 тысяч фитнес-клубов, 1,7 тысячи из которых располагались в Москве. За март-июнь все они потеряли около 50 млрд рублей при годовом обороте в более чем 140 млрд рублей.

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